السبت 01-10-2022
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حقيقة رفع اسعار الدخان بالاردن
بلاغ مرتقب بشأن العطلة الرسمية وتعميم على جميع المؤسسات الحكومية
ختام فعاليات وعروض أردننا جنة بالمواقع السياحية والأثرية
تكريم صياد لانقاذه سلحفاة مهددة بالانقراض
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الأميرة سميّة ترعى حفل تخريج الفوج 28 من طلبة جامعة الأميرة سمية
متطوعو البنك العربي يشاركون في حملة نظافة محمية دبين مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
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طالبتان من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحصلان على منحة منظمة مهندسي الطاقة العالمية (AEE)
كورونا
كورونا
قطر تنشر الإجراءات الخاصة بكورونا خلال مونديال 2022
الصحة العالمية: الوضع الصحي المتعلق بكورونا أفضل من أي وقت مضى
بعد 7 موجات كورونا.. اليابان تعلن نسبة مناعة القطيع