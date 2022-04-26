فلسطين النيابية تؤكد أهمية التعاون مع ملكية شؤون القدس لدعم مواقف الملك إزاء القضية الفلسطينية

الوكيل الاخباري - أكدت لجنة فلسطين النيابية أهمية التعاون الدائم والتنسيق مع اللجنة الملكية لشؤون القدس في توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها، ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحازمة والشجاعة إزاء القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب امغير الهملان، وحضور أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، الدكتور عبد الله كنعان، للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وآخر التطورات هناك.

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