الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

كييف: مقتل 9 مدنيين على الأقل في قصف روسي على جنوب أوكرانيا وشرقها

قتلى جراء إطلاق نار في روضة أطفال غربي روسيا

فلسطين النيابية تؤكد أهمية التعاون مع ملكية شؤون القدس لدعم مواقف الملك إزاء القضية الفلسطينية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والحجاوي والدباس ومسودة

أردوغان يزور السعودية الخميس

توقع ارتفاع أسعار الدواجن بعد عيد الفطر

شبكة VK الروسية توفر خدمات جديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية

فصل أنظمة الطاقة المتجددة العاملة بالعبور أيام العطل

الحنيطي: القوات المسلحة ستشهد تطوراً خلال الأعوام القادمة

الفلك الدولي: عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء فلكياً في هذه الدول

الثلاثاء، 26-04-2022 06:10 م

فلسطين النيابية تؤكد أهمية التعاون مع ملكية شؤون القدس لدعم مواقف الملك إزاء القضية الفلسطينية

نواب ٢


الوكيل الاخباري - أكدت لجنة فلسطين النيابية أهمية التعاون الدائم والتنسيق مع اللجنة الملكية لشؤون القدس في توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها، ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحازمة والشجاعة إزاء القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب امغير الهملان، وحضور أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، الدكتور عبد الله كنعان، للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وآخر التطورات هناك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

52595306_430162007526124_585033635875258368_n

سؤال نيابي حول النادي الفيصلي

imgid485365

النواب يرفع الحماية الجزائية على الشيكات - تفاصيل

396532_1_1606504674

النواب يوافق على تغليظ عقوبة البلطجة والإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين

0L5A0017

النواب يغلظ عقوبة "السكر" المقرون بالشغب

نواب 2

مجلس النواب يواصل مناقشة تعديل قانون العقوبات

أخبار متعلقة
5

العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب

نواب ٢

القانونية النيابية تواصل مناقشة معدل التنفيذ

5ef9f36fe5d1d

الفايز يدين الصمّت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

000_328D2Q7

فلسطين النيابية تطالب باستدعاء السفير الاسرائيلي

420221371026592140183

قانونية النواب تنهي مناقشة معدل العقوبات

1202217762751754695

خارجية النواب تهنئ بسلامة الملك