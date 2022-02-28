قانونية النواب تناقش مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018/2019/2020، لوزارة المالية ودوائرها.

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وتواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من رؤساء الكتل النيابية.



وتلتقي لجنة التعليم والشباب مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية/ مشروع الزمالة البرلمانية، وذلك لبحث تمكين الشباب وانخراطهم في الحياة السياسية والتحديات والمشاكل التي تواجه الشباب.





