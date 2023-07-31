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الإثنين، 31-07-2023 06:00 ص

قانونية النواب تواصل مناقشة "معدل السير" اليوم

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الوكيل الاخباري - تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.

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وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن مشروع القانون، يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون ، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.


وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته الأحد، تم فيه مناقشة "مُعدل السير"، حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، أننا سنقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.


من جهته، قال الخلايلة إن التعديلات على مشروع القانون "أصبحت ضرورة، بُغية الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين"، مضيفًا أنه سيتم الاستماع لجميع وجهات النظر حول "مُعدل السير".


وحضر الاجتماع: وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المُهندس أحمد ملكاوي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس ومدير عام هئية تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات وعدد من المعنيين.


 




 

 


 

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