لجنة أمانة عمان تصادق على عدد من القرارات

الوكيل الإخباري - صادقت لجنة أمانة عمان، خلال الجلسة الرابعة العادية عن بُعد اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس زياد الريحاني، على القرارات المدرجة على جدول الأعمال.

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وصادقت اللجنة على اعتماد أسعار الطبقات الجغرافية وأسعار المخططات الورقية وبدل الخدمات المجانية وغير المجانية وأسعار الدورات التدريبية والملاحظات المهمة بدليل الخدمات لدائرة نظم المعلومات الجغرافية. كما قررت إعفاء وزارة العدل من قيمة البدلات للبيانات الجغرافية.



ووافقت اللجنة على توقيع اتفاقية مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية للتعاون في إجراء فحوصات المطابقة، بالإضافة إلى إقرار تنسيب لجنة الاستثمار.

