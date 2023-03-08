مالية النواب تُناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الشباب

الوكيل الإخباري

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- ناقشت اللجنة المالية النيابية الإستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الشباب، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 .جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور وزير الشباب محمد النابلسي وأمين عام الوزارة حسين الجبور ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات وعدد من المعنيين في وزارة الشباب.وقال السليحات إن اللجنة استمعت الى ردود الوزارة حول الاستيضاحات الواردة في التقرير والتي تركزت حول حسابات نادي مدينة الحسين للشباب للفترة 2013-2016، وعطاء أعمال صالة رياضية متعددة الأغراض في معان.وأشار الى اللجنة أوصت بمتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة المشكلة بين الوزارة وديوان المحاسبة، ومتابعة تحصيل الذمم المستحقة لنادي مدينة الحسين للشباب.بدوره، أكد النابلسي حرص الوزارة على المحافظة على المال العام، مشيرا الى أنه فيما يتعلق بحسابات نادي مدينة الحسين للشباب بأن النادي هيئة اهلية مستقلة مالياً وادارياً لا تخضع للأموال العامة وأن الوزارة هي من طلبت من ديوان المحاسبة بالتدقيق.وأوضح انه تم إحالة جميع الأوراق لمستشار قانوني خارجي لغايات عمل تسوية وصلح، مشيراً إلى أنه تم تحصيل جزء وتبقى آخر.وأضاف النابلسي بالنسبة إلى ملف أعمال صالة رياضية متعددة الأغراض في محافظة معان تبين انها تحت إشراف وزارة الاشغال العامة والاسكان، موضحا أنه تم توجيه كتاب للوزارة وتم تشكيل لجنة لتحديد المسؤولية.وأكد أننا سنقوم باطلاع ديوان المحاسبة على جميع المراسلات والكتب الرسمية.من جهته، قال المجالي إن ديوان المُحاسبة يقوم بمتابعة اجراءات التحصيل لغاية سداد جميع الديون، مضيفا أن ديوان المحاسبة لا يقوم بإغلاق اي قضية ترد له لحين الانتهاء منها بشكل كامل حفاظا على المال العام.من ناحيتهم، دعا النواب: ناجح العدوان، أسماء الرواحنة، فراس القضاة، محمد الشطناوي إلى ضرورة تصويب المخالفات، مؤكدين أهمية عمل زيارات تفتيشية من قبل الوزارة الى بيوت الشباب.