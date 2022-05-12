مجلس الأمة يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

الوكيل الإخباري - أنهى مجلس الأمة في جلسة مشتركة، خلافا امتد طويلا بين غرفتي التشريع النواب والأعيان حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

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وصوّت مجلس الأمة بالأغلبية، اليوم الخميس، لصالح قرار مجلس الأعيان حول مشروع القانون بشطب عبارة "والأحزاب السياسية" التي أضافها مجلس النواب.

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن التسمية لا تضيف مهاما ولا تمنح اختصاصات، مضيفا أن كل من قراري النواب والأعيان صحيح بشأن التسمية ولا يتضمن أي منهما أي مخالفات دستورية.

وقال العودات خلال مداخلة له تحت القبة إن أي تعديل على مسمى القانون سيرتب جهدا ووقتا كبيرين بالإضافة إلى ترتيب كلف مالية وذلك بسبب إجراء تعديلات على قوانين مهمة من بينها قانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمّان التي أقرها النواب مؤخرا.

فيما ذهب عضو مجلس الأعيان سمير الرفاعي إلى أن إضافة عبارة "والأحزاب السياسية" إلى التسمية سيطغى على عمل الهيئة للأحزاب أكثر من الانتخاب.

وحدثت جلبة تحت القبة بعد اقتراح النائب خليل عطية حول إقفال باب النقاش حول مشروع القانون والتصويت عليه بالإجماع.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الاثنين الماضي، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 2022/5/15.



