مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى

واقر مجلسا النواب والأعيان مشاريع قوانين الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية والإحصاءات العامة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والكهرباء العام والتعاون وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والمعدلة لقوانين "البناء الوطني الأردني وتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والإقامة وشؤون الأجانب وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والطيران المدني والجمارك والعقوبات".
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