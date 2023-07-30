الأحد 30-07-2023
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الأحد، 30-07-2023 10:39 م

مجلس النواب ونظيره العراقي يؤكدان عمق العلاقة بين البلدين

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الوكيل الإخباري - استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، مساء اليوم الأحد، في مطار بغداد الدولي، الوفد النيابي الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة بحضور السفير الأردني لدى العراق منتصر العقلة الزعبي، والنائبين ديلان غفور، وداود العيدان.اضافة اعلان


ورحب المندلاوي بالخلايلة والوفد النيابي المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين، واهمية استثمار هذه الزيارة لتعزيز التعاون النيابي بين البلدين، وتبادل الخبرات على المستوى التشريعي، فضلاً عن تفعيل دور لجان الصداقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد النيابي الأردني مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد والنائبين الدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات.

 




 

 


 

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