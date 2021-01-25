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الإثنين، 25-01-2021 12:56 م

المجلس سيستمع إلى ردود الوزراء المعنيين على 13 سؤالا نيابيا

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

مجلس النواب


الوكيل الإخباري – خاص - يعقد مجلس النواب صباح يوم الأربعاء، جلسة رقابية هي الثانية في عمر المجلس الحالي. 
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ويستمع المجلس خلال جلسته الرقابية، إلى ردود الوزراء المعنيين على 13 سؤالا نيابيا.
 
ويجيب خلال الجلسة وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، عن سؤالين نيابيين حول منصة درسك، فيما يجيب وزيرا العدل بسام التلهوني والداخلية سمير المبيضين عن 4 أسئلة نيابية حول إعادة حبس المدينين المتعثرين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
كما يجيب وزير المياه والري معتصم سعيدان، عن سؤال حول تعيين موظفين أو عمال على حساب نظام شراء الخدمات أو العقود خلال عام 2020.
 
كذلك يجيب وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي عن سؤالين نيابيين؛ الأول حول توقف العمل بإعادة تأهيل طريق بغداد الدولي، والآخر حول إنارة طريق جرش – ساكب والكلفة المقدرة لإضاءة الطرق المتبقية وخطط الوزارة لمشروع الإنارة.
 
أما وزير الشباب محمد النابلسي، فيجيب كذلك عن سؤالين نيابيين؛ الأول حول أسس تعيين الموظفين في المراكز والأندية التابعة لمنطقة ماركا والمخصصات الشهرية لها، والآخر حول موعد عودة الأندية الرياضية إلى العمل ومقدار خسائرها خلال أزمة جائحة كورونا.
 
وتجيب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، عن سؤالين نيابيين أيضا؛ الأول: حول شركة البترول الوطنية، والآخر حول اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة العطارات والوزارة. 


 




 

 


 

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