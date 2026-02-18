مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الغاز من المادة 19

07:45 ص

الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 اعتبارا من المادة 19. اضافة اعلان





أقر مجلس النواب، وبالأغلبية 18 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

