الأربعاء 2026-02-18 08:13 ص

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الغاز من المادة 19

جلسة مجلس النواب
جلسة مجلس النواب
 
الأربعاء، 18-02-2026 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 اعتبارا من المادة 19.اضافة اعلان


أقر مجلس النواب، وبالأغلبية 18 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

5 إصابات متوسطة بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية 5 إصابات متوسطة بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

ملك الدنمارك يبدأ زيارة رسمية إلى غرينلاند

عربي ودولي ملك الدنمارك يبدأ زيارة رسمية إلى غرينلاند

جلسة مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الغاز من المادة 19

غارة جوية روسية على خاركيف

عربي ودولي مستجدات المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا في مناطق بالمملكة

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

يبقى الطقس الأربعاء بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في العديد م

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء



 






الأكثر مشاهدة