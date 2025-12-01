مذكرة نيابية لتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع شهر رمضان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قدّم النائب الدكتور حسين العمّوش مذكرة نيابية تطالب وزارة التربية والتعليم بتأجيل العطلة المدرسية المقبلة، لتتوافق مع حلول شهر رمضان المبارك في الثامن عشر من شباط.



وأوضح العمّوش في المذكرة، التي وقع عليها 35 نائباً، أن إعادة جدولة العطلة ستساهم في تخفيف الأعباء عن الطلبة وأولياء الأمور، وتراعي خصوصية الأسر خلال الشهر الفضيل، بما يضمن تنظيم العملية التعليمية بصورة أفضل.



وطالب العمّوش رئيس مجلس النواب بمخاطبة وزير التربية والتعليم لدراسة إمكانية تعديل موعد العطلة المدرسية، مؤكداً أن هذا الإجراء ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز استقرار العام الدراسي.

