الإثنين 2025-12-01 04:46 م

مذكرة نيابية لتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع شهر رمضان

طلبة مدارس حكومية
طلاب مدارس
الإثنين، 01-12-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قدّم النائب الدكتور حسين العمّوش مذكرة نيابية تطالب وزارة التربية والتعليم بتأجيل العطلة المدرسية المقبلة، لتتوافق مع حلول شهر رمضان المبارك في الثامن عشر من شباط.

وأوضح العمّوش في المذكرة، التي وقع عليها 35 نائباً، أن إعادة جدولة العطلة ستساهم في تخفيف الأعباء عن الطلبة وأولياء الأمور، وتراعي خصوصية الأسر خلال الشهر الفضيل، بما يضمن تنظيم العملية التعليمية بصورة أفضل.

وطالب العمّوش رئيس مجلس النواب بمخاطبة وزير التربية والتعليم لدراسة إمكانية تعديل موعد العطلة المدرسية، مؤكداً أن هذا الإجراء ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز استقرار العام الدراسي.

اضافة اعلان

 


Image1_1220251141030363773677.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات مجتمعية ورياضية

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد- اسماء

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالسفراء عبيدات والردايدة وسمارة

توضيح هام من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده حول العطل التقني العالمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تطلق فروع "المنصة" في الكرك والطفيلة ومعان

أعضاء المجلس الدولي للتمور

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

المفرق

أخبار محلية استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تجديد الاعتماد الدولي للمجلس التمريضي الأردني حتى 2029

غا

فيديو منوع حلّ لمشكلة تنقيط المياه من المكيّف



 
 





الأكثر مشاهدة