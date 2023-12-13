الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 03:01 م

"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "معدل الحصول على المعلومات"

WhatsApp Image 2023-12-13 at 2.58.09 PM


الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والاعلام) النيابية، الاستماع لملاحظات المعنيين فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 .

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنبيات، بحضور وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، والثقافة الدكتورة هيفاء النجار، ومدير عام هيئة الاعلام بشير المومني وعدد من المعنيين، إن اللجنة استمعت الى الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مطالبا في الوقت ذاته تزويد اللجنة بتلك الملاحظات خطيا.

وأشار، حسب بيان صحفي، إلى أن اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جهتهم، قدم الحضور جملة من الاستفسارات والملاحظات لتجويد مشروع القانون وتطويره.

اضافة اعلان


وحضر الاجتماع النواب : محمد الشطناوي، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، هايل عياش، عمر النبر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

WhatsApp Image 2023-12-13 at 1.54.23 PM

المعايعة: خطوات نوعية لترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة

2 (13)

العكور يدعو وزير الأشغال لزيارة موقع حادث تدهور سلحوب

0L5A3239

نائب يطالب وزير الدفاع بتمشيط الحدود الأردنية

0L5A6467

النواب ينعى الشهيد النعيمي والنائب السابق قراقيش

0L5A0427

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 15 سؤالا

أخبار متعلقة
2 (13)

العكور يدعو وزير الأشغال لزيارة موقع حادث تدهور سلحوب

6570069a42360475986a1bab

النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

1701283182648

رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 5.31.18 PM

الهيئة الخيرية للنواب: 14 طائرة إغاثية أرسلت من الأردن إلى غزة

IMG-20231129-WA0089

‎"الشباب النيابية" و"سند" تبحثان فكرة إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب

IMG-20231127-WA0214(1)

الشباب النيابية تلتقي وزير الشؤون السياسية