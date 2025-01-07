مصادر ترجح تصويت النواب على الموازنة الخميس

وذكرت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، أن النواب سيصوتون على الموازنة الخميس رغم عدم تحديد جلسة صباحية اليوم الثلاثاء، واستمرار المناقشات في جلسة مسائية تعقد مساء اليوم.
واستبعدت المصادر تأجيل التصويت إلى ما بعد الخميس، وذلك بعد حديث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن استكمال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2023 في جلسة الاثنين المقبل.
وكان استمع مجلس النواب، أمس الاثنين، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب عوني الزعبي، وذلك في أولى الجلسات النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
يذكر أن مجلس النواب أحال في 9 كانون الأول الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية قبل إرساله مجددا إلى المجلس ومناقشته تحت القبة للسير في مراحل التشريع الدستورية قبل إقراره رسميا.
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