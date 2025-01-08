مقترح بإعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اقترح النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي بإعادة النظر بقيم ومعدلات الفوائد الخاصة التي تفرضها البنوك، وجاء ذلك الاقتراح للتسهيل على الشركات والقطاع الخاص والتجاري والخدمي والصناعي لديمومتها وخدمة المواطنين.



وتالياً نص الاقتراح:

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