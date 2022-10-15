السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

السبت، 15-10-2022 01:12 م

وفد نيابي يلتقي وفدين برلمانيين من جورجيا وصربيا

WhatsApp Image 2022-10-15 at 12.57.18 PM


الوكيل الإخباري - التقى وفد نيابي أردني، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، المهندس هيثم زيادين، أمس الجمعة، وفدين برلمانيين من جورجيا وصربيا، وذلك على هامش مشاركته بأعمال اجتماع الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد حاليا في كيغالي، عاصمة جمهورية رواندا.   

وخلال لقاء الوفد الجورجي، أكد زيادين تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وجورجيا، والتي تقوم على الاحترام المُتبادل وتقارب وجهات النظر تجاه عديد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، سيما المُتعلقة بمُحاربة الإرهاب والتطرف، مُشيدًا في الوقت نفسه بالمُستوى الرفيع الذي وصلت تلك العلاقات.

اضافة اعلان


وأشار زيادين إلى أن هُناك إدراكًا مُتبادلًا من قبل البلدين بمخاطر الإرهاب والتطرف، وفي نفس الوقت أهمية توحيد الجهود المُشتركة لمحاربتهما.
واتفق الجانبان على تطوير العلاقات في مُختلف المجالات، خصوصًا السياسية والاقتصادية والبرلمانية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين الطرفين، بما يخدم المصالح المُشتركة. 


من جهته، ثمن الوفد البرلماني الجورجي، دور الأردن المحوري، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بالعمل على إنهاء الصراعات في منطقة  الشرق الأوسط، وعودة الأمن والاستقرار لها.

من جهة ثانية، بحث الوفد النيابي، برئاسة زيادين، والوفد البرلماني الصربي، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، في كُل المجالات، لا سيما البرلمانية منها. 


وقال زيادين إن السياسة الخارجية الأردنية، القائمة على الوسطية والاعتدال وتمكين الشعوب من العيش بأمن واستقرار، تأتي مُنسجمة وبتوجيه مباشر من قبل جلالة الملك.


وأضاف أن جهود جلالته، التي بُذلت إقليميًا ودوليًا لصالح القضية الفلسطينية، أعادت الزخم لصالحها، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدعم الدولي للأردن بهذا الشأن.


وتم خلال اللقاء بحث توفير السُبل الكفيلة بتوطيد أواصر العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، والبناء عليها بشكل أكبر، لتشمل مُختلف المجالات،


وفتح آفاق استثمارية تدفع بالعجلة بما يصب في مصلحة الأردن وصربيا.

ويضم الوفد البرلماني الأردني كل من النواب: بلال المومني، خالد أبو حسان، آمال الشقران، تمام الرياطي، ذياب المساعيد، رائد رباع، محمد الهلالات، عبد السلام الخضير، محمد أبو صعيليك، محمد بني ياسين، بالإضافة إلى العينين: خالد البكار وجميل النمري.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6224

خارجية النواب تؤكد متابعتها لأوضاع الأردنيين في روسيا

10

حزب الاتحاد يعقد جلسة حوارية في قرية عنبة

9

حزب الإتحاد يعقد لقاءاً في محافظة عجلون

6347fa98d03c7

وفد نيابي يشارك باجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

1665567809250

النائب زيادين يؤكد وقوف الأردن مع العراق في تعزيز أمنه

384546_59_1665490840

خارجية النواب: ممارسات الاحتلال بحق الأقصى خرق للقانون الدولي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-09-25 at 2.33.06 PM

الدغمي: مجلس النواب سيبقى دوما بيت الشعب

1663938022291

الفايز: التحول نحو الاقتصاد الرقمي ضرورة في الوقت الراهن

1663593091271

زراعة النواب تناقش موضوع الطرق الزراعية في منطقة سلطة وادي الأردن

image (46)

الديحاني يهنئ الفايز بإعادة تعيينه رئيسا لمجلس الأعيان

7202220164314537046056

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الاثنين

1663248191098

مالية النواب تناقش أهم ملامح استراتيجية العقبة الخاصة