الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بالموافقة على تعيين محافظين في الداخلية

250 منشأة أعادت فتح أبوابها بعد السماح بتقديم الأرجيلة

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

التعليم العالي : لا تعديل على رسوم الساعات بالجامعات الرسمية

التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

وزير الداخلية : العمل الإنساني ثقافة مجتمعية وأحد ثوابت الاستراتيجية الوطنية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الفلكي مجاهد يوضح حول مؤشر يدل على تساقط الأمطار

الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

بدء تقديم طلبات القبول الموحد غدا

الأربعاء، 18-08-2021 03:09 م

أبرز المزايا التي تجعل من جهاز HUAWEI MateBook D15 خيارك الأفضل عند شراء حاسوب محمول جديد!

WhatsApp Image 2021-08-18 at 3.00.07 PM


الوكيل الاخباري - في بحثنا عن أحدث الحواسيب المحمولة وأكثرها تميزّا من ناحية الأداء والتصميم، قمنا باستكشاف حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول الجديد الذي أطلقته هواوي رسميًا في السوق الأردني منذ أيام.

اضافة اعلان


مع مزايا السرعة المحسّنة بشكل كبير مقارنةً بسابقه، وخاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول، يبدو أن لابتوبHUAWEI MateBook D15 الفائق صُمّم ليوفرأداء مذهلًا وتجربة أكثر ذكاءً في مختلف سيناريوهات الاستخدام، سواء للتعلم عن بُعد، أو العمل، أو تشغيل الوسائط المتعددة والألعاب.

 

إليكم مجموعة من المزايا التي تجعل من هذا الجهاز أحد أفضل الأجهزة التي تضعونها على قائمة اختياراتكم إذا كنتم تبحثون عن لابتوب جديد:


سهولة الحمل والتنقل مع الهيكل الخفيف


يتميز حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول بهيكل معدني نحيف وخفيف، حيث يجسد فلسفة تصميم سلسلة MateBook D التي تتميز بتصميم بسيط "Pure Shape" ليس ضخمًا على الإطلاق.


شاشة عرض كاملة ومريحة للعين


يتميز هذا الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullViewمقاس 15.6 بوصة، تشكل نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16.

 

ولضمان تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة، وضعت هواوي تحسينات جديدة على الشاشة تمثّلت بشهادة الضوء الأزرق المنخفض منTÜV Rheinland، وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة.


أداء قادر على معالجة كل المهام


من أهم المزايا التي لاحظناها في حاسوب هواوي المحمول الجديد قدرته على معالجة جميع المهام بكفاءة.

 

فهو يتمتع بمعالج IntelIntel® CoreTM i3-10110U من الجيل العاشر. كذلك،تم تجهيز HUAWEI MateBook D15 الجديد أيضًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت تستخدم تصميمًا ثنائي القناة لمعالجة المهام المتعددة بسلاسة.


الشحن فائق السرعة –HUAWEI SuperCharge


عمر البطارية وسرعة الشحن ليس أمرًا تحمل عبئه مع جهاز HUAWEI MateBook D15.محول التيار المتردد بقوة 65 واط مع كابل USB من النوع C قابل للفصل، يسهّل عملية الشحن، كما أن 15 دقيقة من الشحن كافية للعمل لمدة تصل إلى ساعتين.


جهاز فائق يدعم تجربة "المكتب الذكي–Smart Office"


نأتي للنقطة الأهم والأكثر إثارة في هذا حاسوب هواوي المحمول الجديد! يعد لابتوب HUAWEI MateBook D15 واحدًا ضمن مجموعة جديدة من الأجهزة الفائقة–Super Device التي توفر تجربة سلسة ومتناغمة لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة،وهي شكل جديد للترابط الذي طورته هواوي باستخدام تكنولوجيا القدرات الموزعة.

 

ويعمل هذا النظام الاستثنائيّ على تمكين جميع الأجهزة للعمل بسلاسة مع تحويل القدرات والوظائف في وقت واحد من جهاز إلى آخر.


تتيح لك تجربة المكتب الذكي -Smart Office من هواوي توصيل ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه )حاسوب محمول وجهاز لوحي وشاشة).

 

فباستخدام لوحة تحكم مركزية يمكن للمستخدمين توصيل الأجهزة المتوافقة لاسلكيًا عبر ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-Screen Collaboration، واستخدام الاتصال بمنفذUSB-C للاتصال بالشاشة من الجهاز اللوحي لعرض المحتوى.

 

مع هذه الميزة ستتمكن من عرض محتوى ثلاث شاشات مستقلة بسلاسة في وقت واحد.


وإلى جانب ذلك كله، يضم الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15تقنيات هواوي المبتكرة الإضافية مثل زر التشغيل الذي يتعرف على بصمة الإصبع والكاميرا المنبثقة.


هذه كانت أبرز مزايا حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول الجديد والمتاح بسعر يبدأ من 479 دينارًا، ونتمنى أن تساعدكم في اتخاذ القرار المناسب عن شراء حاسوبكم المحمول الجديد!

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حملة الولاء والبيعة _ الصورة

المعاصرة لتزويد المعدات تشارك في رعاية حملة الولاء والبيعة

118045989_2743119089341546_414886877277286981_n

فتح باب القبول والتسجيل في جامعة الحسين التقنية HTU - رابط

Jordan AR

سامسونج إلكترونيكس تعلن بدء حملة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في الأردن

ج1

جامعة الحسين التقنية تستحدث تخصصين جديدين - صور

Lexus LC 500h

لكزس تفتح باب المشاركة في "جائزة لكزس للتصميم" للعام 2022

GetAttachment

ارقام سيارات مميزة للبيع في الاردن على السوق المفتوح

أخبار متعلقة
Huawei - 12-08-2021

هل تبحث عن حاسوب محمول جديد؟ فيما يلي 5 أسباب تجعل حاسوب HUAWEI MateBook D15 الاختيار الصحيح لك

Main

هواوي تقيم فعالية خاصة لإطلاق حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول

Matebook d15_preorder - 08-08-2021

حاسوب HUAWEI MateBook D15 الجديد كليًا متاح للطلب المسبق بالأردن

HUAWEI LOGO social media profile pic-square

هواوي تعلن عن نتائج أعمالها في النصف الأول من عام 2021

Huawei- Fitti coin and Band 6

هواوي وFittiCoin يسجلان نجاحًا جديدًا في تحدي خطوات HUAWEI Band 6

Option1 - Huawei Image

قريبًا في الأردن: تجربة ذكية وسلسة مع HUAWEI MateBook D15 الجديد