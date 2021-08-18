أبرز المزايا التي تجعل من جهاز HUAWEI MateBook D15 خيارك الأفضل عند شراء حاسوب محمول جديد!

الوكيل الاخباري - في بحثنا عن أحدث الحواسيب المحمولة وأكثرها تميزّا من ناحية الأداء والتصميم، قمنا باستكشاف حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول الجديد الذي أطلقته هواوي رسميًا في السوق الأردني منذ أيام.

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مع مزايا السرعة المحسّنة بشكل كبير مقارنةً بسابقه، وخاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول، يبدو أن لابتوبHUAWEI MateBook D15 الفائق صُمّم ليوفرأداء مذهلًا وتجربة أكثر ذكاءً في مختلف سيناريوهات الاستخدام، سواء للتعلم عن بُعد، أو العمل، أو تشغيل الوسائط المتعددة والألعاب.

إليكم مجموعة من المزايا التي تجعل من هذا الجهاز أحد أفضل الأجهزة التي تضعونها على قائمة اختياراتكم إذا كنتم تبحثون عن لابتوب جديد:



سهولة الحمل والتنقل مع الهيكل الخفيف



يتميز حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول بهيكل معدني نحيف وخفيف، حيث يجسد فلسفة تصميم سلسلة MateBook D التي تتميز بتصميم بسيط "Pure Shape" ليس ضخمًا على الإطلاق.



شاشة عرض كاملة ومريحة للعين



يتميز هذا الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullViewمقاس 15.6 بوصة، تشكل نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16.

ولضمان تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة، وضعت هواوي تحسينات جديدة على الشاشة تمثّلت بشهادة الضوء الأزرق المنخفض منTÜV Rheinland، وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة.



أداء قادر على معالجة كل المهام



من أهم المزايا التي لاحظناها في حاسوب هواوي المحمول الجديد قدرته على معالجة جميع المهام بكفاءة.

فهو يتمتع بمعالج IntelIntel® CoreTM i3-10110U من الجيل العاشر. كذلك،تم تجهيز HUAWEI MateBook D15 الجديد أيضًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت تستخدم تصميمًا ثنائي القناة لمعالجة المهام المتعددة بسلاسة.



الشحن فائق السرعة –HUAWEI SuperCharge



عمر البطارية وسرعة الشحن ليس أمرًا تحمل عبئه مع جهاز HUAWEI MateBook D15.محول التيار المتردد بقوة 65 واط مع كابل USB من النوع C قابل للفصل، يسهّل عملية الشحن، كما أن 15 دقيقة من الشحن كافية للعمل لمدة تصل إلى ساعتين.



جهاز فائق يدعم تجربة "المكتب الذكي–Smart Office"



نأتي للنقطة الأهم والأكثر إثارة في هذا حاسوب هواوي المحمول الجديد! يعد لابتوب HUAWEI MateBook D15 واحدًا ضمن مجموعة جديدة من الأجهزة الفائقة–Super Device التي توفر تجربة سلسة ومتناغمة لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة،وهي شكل جديد للترابط الذي طورته هواوي باستخدام تكنولوجيا القدرات الموزعة.

ويعمل هذا النظام الاستثنائيّ على تمكين جميع الأجهزة للعمل بسلاسة مع تحويل القدرات والوظائف في وقت واحد من جهاز إلى آخر.



تتيح لك تجربة المكتب الذكي -Smart Office من هواوي توصيل ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه )حاسوب محمول وجهاز لوحي وشاشة).

فباستخدام لوحة تحكم مركزية يمكن للمستخدمين توصيل الأجهزة المتوافقة لاسلكيًا عبر ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-Screen Collaboration، واستخدام الاتصال بمنفذUSB-C للاتصال بالشاشة من الجهاز اللوحي لعرض المحتوى.

مع هذه الميزة ستتمكن من عرض محتوى ثلاث شاشات مستقلة بسلاسة في وقت واحد.



وإلى جانب ذلك كله، يضم الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15تقنيات هواوي المبتكرة الإضافية مثل زر التشغيل الذي يتعرف على بصمة الإصبع والكاميرا المنبثقة.



هذه كانت أبرز مزايا حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول الجديد والمتاح بسعر يبدأ من 479 دينارًا، ونتمنى أن تساعدكم في اتخاذ القرار المناسب عن شراء حاسوبكم المحمول الجديد!