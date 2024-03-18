أرباح مجموعة بنك الأردن لعام 2023 ترتفع بنسبة 9.7% والتوصية بتوزيع 18% أرباحاً نقدية على المساهمين

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة بنك الأردن عن نتائج بياناتها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2023 التي أقرها البنك المركزي الأردني، حيث حققت المجموعة نمواً في الأرباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات والعائدة لحقوق مساهمي البنك بنسبة 9.7% مقارنةً بالعام الماضي 2022 لتصل إلى 44 مليون دينار. ونما صافي الإيرادات التشغيلية من الفوائد والعمولات بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2022 ليسجّل 159.2 مليون دينار. كما ارتفع إجمالي الدخل إلى 167.5 مليون دينار محقّقاً نمواً بنسبة 13.3% مقارنةً بالعام السابق 2022. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من النشاط التشغيلي للبنك الذي شكّل 95% من إجمالي الدخل.

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هذا وقد حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية وصلابة في المركز المالي، حيث بلغت حقوق مساهمي البنك حوالي 524 مليون دينار وسجلت نسبة كفاية رأس المال 21.4%، كما سجل العائد على حقوق المساهمين 8.4% والعائد على الموجودات 1.5% وهي ضمن مستويات تعتبر من الأفضل في القطاع المصرفي.



وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة بنك الأردن بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% للعام 2023.



وتعليقاً على هذه النتائج أكد السيد شاكر فاخوري أن البنك استمر بالعام 2023 في تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحقيق النمو والابتكار بما يسهم في تحقيق قيمة ونتائج مستدامة لمساهميه وعملائه، وتركّزت الجهود نحو تنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية لدعم تحقيق ميزة تنافسية للبنك والارتقاء بالأداء إلى مستويات متقدّمة محلياً وإقليمياً.



وأشار السيد فاخوري أن البنك عمل على تنويع توظيفاته والتوسّع المدروس فيها ضمن المحافظ ذات الجدارة الائتمانية العالية، فارتفعت محفظة الأوراق المالية بنسبة 10.3% لتصل إلى 403.4 مليون دينار، وسجّلت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) نحو 1.4 مليار دينار وبنسبة انخفاض بحوالي 5.2%. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.6% لتسجّل حوالي 2.2 مليار دينار. وحافظ البنك أيضاً على مستويات سيولة مريحة حيث ارتفعت نسبة السيولة القانونية لتصل إلى %156 ونسبة تغطية السيولة إلى 347.4% كما في نهاية عام 2023.





إن التحوّل الرقمي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز البنك الإستراتيجية، ويعمل البنك على دمج عملية التحوّل الرقمي في كافة أنشطته ومجالات عمله في سبيل تقديم خدمة مميّزة للعملاء على مدار الساعة، وبحيث تلبّي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح العملاء من خلال قنوات آمنة وموثوقة. وضمن هذا السياق بين السيد فاخوري أن البنك استطاع تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء، حيث بدأت رحلة التحوّل الرقمي في البنك من فترة زمنية طويلة بالاستثمار بالأدوات والأنظمة التقنية، بموازاة الاستثمار في العنصر البشري الذي يتولّى إدارة الأنظمة والتحوّل الرقمي.



وتحقيقاً للهدف الإستراتيجي لخلق بنك مبني على التحليل المعلوماتي للبيانات فقد تم استحداث دائرة متخصّصة لإدارة وتحليل البيانات المؤسسية والمعلومات في البنك؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز قدرة موظفي البنك في فهم وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية والعملياتية، وتوظيفها لدعم كافة الأعمال والأنشطة والتواصل مع العملاء.



وتعزيزاً للحضور الإقليمي وترجمةً لإستراتيجية البنك التي تبنّاها بتوسيع أعماله في دول الإقليم والتي تشهد أسواقها نمواً وفرصاً واعدةً، قال السيد فاخوري أن البنك أرسى أعماله في الجمهورية العراقية من خلال فرع بغداد، ويسعى أيضاً لتعزيز تواجده في المحافظات العراقية ضمن خطته التوسّعية في العراق. حيث يُعد العراق بيئة استثمارية جاذبة يسعى البنك من خلالها لتوسيع نطاق خدمة عملائه من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين الأردن والعراق وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون الاستثماري والإستراتيجي فيما بينهما.



وفي الختام أكد السيد فاخوري أننا نسعى جاهدين لتحقيق القيمة المضافة لمساهمينا ولتقديم خدمات عالية الجودة وتجارب مميّزة لعملائنا، مع تنفيذ خطط التحول الرقمي. كما نُولي اهتماماً خاصاً لتعزيز رأسمالنا البشري من خلال جذب الكفاءات والطاقات، ونعمل بجد لبناء مستقبل قوي لبنك الأردن، متقدّمين بثقة نحو النجاح والتميّز.



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