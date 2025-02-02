أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2024 ترتفع بنسبة 6.7% والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين

12:09 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2024، والتي تظهر تحقيق صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بقيمة 150.3 مليون دينار، مقابل 140.8 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2023، أي بنمو بلغت نسبته 6.7%. اضافة اعلان





وفي تعقيب له على النتائج المالية للمجموعة لعام 2024، عبر رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لهذا الأداء المالي القوي، والذي يظهر مواصلة تحقيق نمو مستدام في أرباح المجموعة، ومشيراً إلى أنها تتوافق مع استراتيجية المجموعة المتبعة والمتسمة بالشمول والمرونة والحصافة في ادارة الأعمال والمخاطر.



وأكد الخطيب اعتزازه بأداء البنك الايجابي وقدرته على تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات، معرباً عن ثقته بمواصلة البنك تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات مستقبلاً.



وفي ضوء هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بعد إقراره البيانات المالية لعام 2024 خلال اجتماعه بتاريخ 23/1/2025، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024 بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، علما بأن النتائج المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن الأداء المالي القوي لعام 2024 والذي يعتبر الأعلى في تاريخ البنك، جاء بدعم من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء التصاعدي الايجابي عبر مختلف مؤشراتها المالية.



وبين الصفدي بأن مزيجاً من القدرات والإمكانيات أدت الى تحقيق هذه النتائج، والتي تنوعت ما بين الموارد الاستثمارية المستدامة والعمليات التشغيلية الكفؤة، والتوظيف والتوجيه الفعال للموارد ضمن مختلف القطاعات التشغيلية، والمحافظ الائتمانية المتسمة بالجودة والسلامة.



واشار الصفدي الى أن هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، وخير دليل على التزامه الثابت بتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور، ويأتي تتويجا لجهوده في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، والمدعوم بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، الى جانب الاستمرار بالمحافظة على نسب مرتفعة من ودائع العملاء المستقرة، كما يعكس النهج الحصيف الذي يتبناه البنك والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول، وهو ما يبرهن على قدرة البنك على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية.



وأضاف الصفدي أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المميز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحديات اقتصادية محتملة.









وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 11.3% لعام 2024، إضافة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.7%، ويعكس هذا الأداء المتميز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين.



وأشاد الصفدي بأداء القطاعات التشغيلية بالبنك والتي تعمل على تعزيز بناء قيمة طويلة الأجل لمساهمي البنك وعملائه، وأشار الى التعاون مع جهات تمويل أوروبية وصناديق سيادية لدعم التمويل الأخضر إضافة الى تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية وارشادات البنك المركزي الأردني في هذا المجال.



وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء لتصل إلى 4.5 مليار دينار و 6.0 مليار دينار على التوالي كما في نهاية العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6%، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.



وأعرب الصفدي عن ثقته في قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من النمو والتطور مستقبلا، وتقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.