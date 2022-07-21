أنس ابراهيم علي الرابح بـ رابع سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير

الوكيل الإخباري - قام نائب المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري بتسليم مفاتيح سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة للرابح الرابع السيد أنس ابراهيم علي ضمن احتفالات أبشر بعيدها الثالث والتي تقدم لعملائها 10 سيارات لـ 10 رابحين نوع MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة من خلال سحب كل شهر على أرقام بطاقات أبشر الفعالة.



و صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير " بأننا مستمرون معكم ببرنامج المكآفات أبشر وباقي 6 سيارات ضمن الحملة بواقع سيارة شهرياً وحتى نهاية العام الحالي".



وأضاف " أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياتهِ من المحروقات بالمحطات وإستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصولهِ على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او على تطبيق محطات المناصير ، وأكد على استمرارية إستخدام بطاقة أبشر عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والعديد من الهدايا والجوائز بإنتظاركم".



ألف مبروك للرابح الرابع السيد أنس ابراهيم علي وهو طلب جامعي يقطن في عمان ، ضاحية الياسمين وهو عميل للشركة ويستخدم بطاقة أبشر بإستمرار.



ممكن ان تكون انت الرابح الخامس وبالتوفيق للجميع بالسحب القادم على خامس سيارة يوم الأربعاء الموافق 10/08/2022 وذلك عن حركات تعبئة شهر تموز الحالي.



نذكر انه يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير او المحطات التابعة لها ، ونؤكد على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصير ، فقط يجب تفعيل البطاقة قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo أو تطبيق محطات المناصير على الهواتف الذكية وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.



للمزيد من المعلومات عن الحملة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة التالي:

https://bit.ly/35IgoRu



لمشاهدة فيديو تسليم السيارة للرابح الرابع من خلال الرابط https://fb.watch/ep2WJ3OPbv/





أبشر... فيكم بتكبر وبتفتخر.



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