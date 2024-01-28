ارتفاع القيمة السوقية لشركة "تويوتا" ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

الوكيل الإخباري - ارتفعت القيمة السوقية لصانعة السيارات اليابانية "تويوتا" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من انتعاش سوق الأوراق المالية لبلادها في الآونة الأخيرة مع إقبال المستثمرين الأجانب نحو أسهم كبرى الشركات.

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وبلغت القيمة السوقية لشركة "تويوتا" 48.7 تريليون ين (328.8 مليار دولار) في ظل ارتفاع سهمها لخمس جلسات متتالية، ويقارن ذلك مع قيمتها السوقية القياسية السابقة، والمسجلة في 11 مايو من عام 1987 عند 48.6 تريليون ين، وفق بيانات "إن تي تي".



وصعد سهم "تويوتا" بنسبة 15% منذ بداية عام 2024 وحتى الأمس، وأوضح مامورو شيمود، كبير الاستراتيجيين لدى "ريزونا" لإدارة الأصول، أن سهم "تويوتا" هو الخيار الأول بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق الياباني.



وتتمتع قدرة الشركة اليابانية على تحقيق الأرباح بثقة المستثمرين؛ حيث تتوقع "تويوتا" تسجيل نمو في الأرباح الإجمالية بنسبة 65% إلى 4.5 تريليون ين على أساس سنوي خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 آذار القادم.