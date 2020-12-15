اطّلِع على آخر الأخبار في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق قناة المملكة المتاح على منصة Huawei AppGallery

الوكيل الاخباري - مع ازدياد كمية المعلومات التي نستقبلها كل يوم وتعدد مصادرها، أصبحت معرفة آخر الأخبار أولًا بأول، والوقوف على أحداث العالم المختلفة حاجة ملحة لدينا جميعًا.

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ولأنها تدرك تمامًا أن هواتفنا الذكية التي ترافقنا طيلة الوقت هي الوسيلة الأمثل لاستقبال الأخبار، والتحقق منها، وحتى البحث عنها، وفّرت هواوي عبر منصتها Huawei AppGallery -ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم مع أكثر من 420 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم - مجموعة من التطبيقات الإخبارية الموثوقة والمميزة لعملائها في الأردن، وأهمها؛ تطبيق قناة المملكة.



يمنح تطبيق قناة المملكة المستخدمين تجربة إخبارية فريدة ومتكاملة، مع محتوىمتفوّق وموثوق، بدءًا من التغطيات الإخبارية على مدار الساعة والتغطيات الميدانية، وصولًا إلى البرامج الحوارية والوثائقية المتنوعة التي تلائم اهتمامات الجمهور وأذواقهم المتنوعة.



وينقل التطبيق الذكي المحتوى الإخباري لقناة المملكة التلفزيونية على هاتفك الذكي، إذ يمكّنك من مشاهدته أو قراءته في أي وقت ومن أي مكان، حيث يوفر ميزات متعددة؛ أبرزها ميزة التنبيهات بالأخبار العاجلة، وتخزين المحتوى – بما يشمل الأخبار المحلية والعالمية -للاطلاع عليها في وقت لاحق، إلى جانب إمكانية مشاركته عبر صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي بكبسة زر.

كذلك، يمكنكمشاهدة جميع برامج قناة المملكة حسب رغبتك وفي أي وقت، وإن كنت خارج المنزل وتود مشاهدة برنامج معيّن وقت عرضه، أو الاطلاع على تغطية مباشرة لحدث ما، يمكّنك التطبيق من متابعة البث المباشر على هاتفك النقال أينما كنت.



حمّل الآن تطبيق قناة المملكة من منصة Huawei AppGallery على جهازك حتى لا تفوتك آخر الأخبار المحلية والعالمية!



