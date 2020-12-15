الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير المياه يوضح حول الانقطاعات المفاجئة للمياه

76 قضية اعتداء على المال العام في 2019 بقيمة 2.1 مليون دينار

الأرصاد توضح للوكيل حقيقة تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

الحكومة تصدر أمر الدفاع 24

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

تحذير أمني للأردنيين

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

الثلاثاء، 15-12-2020 01:11 م

اطّلِع على آخر الأخبار في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق قناة المملكة المتاح على منصة Huawei AppGallery

Huawei - Mamlaka TV Image 15-12-2020


الوكيل الاخباري - مع ازدياد كمية المعلومات التي نستقبلها كل يوم وتعدد مصادرها، أصبحت معرفة آخر الأخبار أولًا بأول، والوقوف على أحداث العالم المختلفة حاجة ملحة لدينا جميعًا.

اضافة اعلان
 

ولأنها تدرك تمامًا أن هواتفنا الذكية التي ترافقنا طيلة الوقت هي الوسيلة الأمثل لاستقبال الأخبار، والتحقق منها، وحتى البحث عنها، وفّرت هواوي عبر منصتها Huawei AppGallery -ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم مع أكثر من 420 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم - مجموعة من التطبيقات الإخبارية الموثوقة والمميزة لعملائها في الأردن، وأهمها؛ تطبيق قناة المملكة.


يمنح تطبيق قناة المملكة المستخدمين تجربة إخبارية فريدة ومتكاملة، مع محتوىمتفوّق وموثوق، بدءًا من التغطيات الإخبارية على مدار الساعة والتغطيات الميدانية، وصولًا إلى البرامج الحوارية والوثائقية المتنوعة التي تلائم اهتمامات الجمهور وأذواقهم المتنوعة.


وينقل التطبيق الذكي المحتوى الإخباري لقناة المملكة التلفزيونية على هاتفك الذكي، إذ يمكّنك من مشاهدته أو قراءته في أي وقت ومن أي مكان، حيث يوفر ميزات متعددة؛ أبرزها ميزة التنبيهات بالأخبار العاجلة، وتخزين المحتوى – بما يشمل الأخبار المحلية والعالمية -للاطلاع عليها في وقت لاحق، إلى جانب إمكانية مشاركته عبر صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي بكبسة زر.

 

كذلك، يمكنكمشاهدة جميع برامج قناة المملكة حسب رغبتك وفي أي وقت، وإن كنت خارج المنزل وتود مشاهدة برنامج معيّن وقت عرضه، أو الاطلاع على تغطية مباشرة لحدث ما، يمكّنك التطبيق من متابعة البث المباشر على هاتفك النقال أينما كنت.


حمّل الآن تطبيق قناة المملكة من منصة Huawei AppGallery على جهازك حتى لا تفوتك آخر الأخبار المحلية والعالمية!



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment

إعلانات مبوبة على السوق المفتوح .. أفضل طريقة لتأجير عقارك

Boeing 787 Dreamliner

57 عاماً على تأسيس الملكية الأردنية

Lexus EOY Outdoor (4x3)-01

عروض حصرية من المركزية لكزس على طرازي NX وES خلال شهر كانون الأول

https___i.forbesimg.com_media_lists_companies_arab-bank_416x416

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع كيا الأردن

Toyota EOY Post-01 (1)

المركزية تويوتا تودع عام 2020 بعروض مميزة على سيارتي كورولا وكامري

Carnival_laptop - 13-12-2020

أجهزة الحاسوب الشخصي من هواوي تعزز مكانتها كأفضل مجموعة لدى المستخدمين

أخبار متعلقة
Jordan_MateBookX_Pre-order_starts_Discovery_MateBook15D JOD_PreOrderStarts_Discovery_6-12-2020

تابع أعمالك ودراستك لفترات أطول مع الحاسوب الشخصيHuawei MateBook D 15

medfast

أفضل الخدمات الطبية بدقائق وأنت في منزلك مع تطبيق Medfast وHuawei AppGallery

MKT_WATCH-FIT_lifestyle-shot_pink&green_24-11-2020

كيف يمكن أن تساعدك ساعة Huawei WATCH FIT في الحفاظ على صحتك أثناء الدراسة؟

freebuds pro buy now-22-11-2020

هواوي تطلق سماعات Huawei FreeBuds Pro في الأردن

MKT_WATCH-FIT_lifestyle-shot_female-with-pink_19-11-2020

ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة تراقب تشبّع الأكسجين في الدم بنقرة واحدة

watch-gt-2-pro-buy-now Picture

ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الجديدة متوفرة الآن في الأردن