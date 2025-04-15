الثلاثاء 2025-04-15 06:38 م
 

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة دوقره

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة دوقره
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة دوقره
 
الثلاثاء، 15-04-2025 05:23 م
الوكيل الإخباري-   ضمن إستراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتوسع والإنتشار في كافة أنحاء المملكة الاردنية الهاشمية، تم بعون الله افتتاح محطة وقود جديدة تابعة للشركة تقع ضمن اقليم الوسط في محافظة الزرقاء ، دوقره ، بعد 2.5 كم من دوار ابو الزيغان باتجاه جرش  تحمل اسم محطة دوقره . ليصبح عدد محطات المناصير العاملة في أقليم الوسط  يزيد عن 69 محطة وفي جميع انحاء المملكة ما يزيد عن 116 محطة لضمان أكبر تغطية جغرافية ولضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور و للعملاء.اضافة اعلان


شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع بإستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم أفضل حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash  وبطاقة إعادة التعبئة الالكترونية من المناصير الـ eFill ،وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill   والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات في المحطات وتعبئة الوقود.

وتؤمن الشركة أيضاً جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ اكثر من إثنى عشر سنة وأيضاً هي أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001.

كما يضاف لشركة المناصير للزيوت والمحروقات إهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير الحلول للإستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حيث تشغل أكثر من 95 محطة بالكامل من الطاقة الشمسية ، وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات الشحن السريعة العاملة حالياً 25  وحدة شحن  تغطي جميع أنحاء المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تضم بكادرها أكثر من 3000 موظف وتشغل ما يزيد عن 116 محطة وقود عاملة، وتقوم بنقل وتزويد المحروقات لـ 55 محطة وقود عاملة بالمملكة كموزع معتمد ، وتقدم خدمات أخرى عديدة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) التي تزيد عن 70  فرع ، ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وخدمة السيارات وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفرخدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.
 

موقع المحطة على خرائط جوجل : http://bit.ly/3En7wSY


المناصير رواد الطاقة.
 
gnews

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