الأردنية للطيران : تذاكر مجانية لأمهات المسافرين إلى القاهرة وجدة والشارقة بمناسبة عيد الأم

الوكيل الاخباري - هنئت الأردنية للطيران كل الأمهات متمنية لهم السعادة و السلام في عامهم هذا.

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بالإضافة الى انها قدمت تذاكر مجانية لأمهات المسافرين الذين يرغبون باصطحاب امهاتهم في سفرهم الى الوجهات التالية ( القاهرة و جدة و الشارقة ) و يمكن الاستفادة من هذا العرض الذي تنطبق علية الشروط و الاحكام الخاصة بالشركة الأردنية للطيران من خلال التواصل والحجز على الأرقام التالية :

للحجز :مكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760

او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة

https://www.jordanaviation.jo/

او عن طريق الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066080

تطبق الشروط و الاحكام