الأردنية للطيران : تذاكر مجانية لأمهات المسافرين إلى القاهرة وجدة والشارقة بمناسبة عيد الأم

الوكيل الاخباري - هنئت الأردنية للطيران كل الأمهات متمنية لهم السعادة و السلام في عامهم هذا.
بالإضافة الى انها قدمت تذاكر مجانية لأمهات المسافرين الذين يرغبون باصطحاب امهاتهم في سفرهم الى الوجهات التالية ( القاهرة و جدة و الشارقة ) و يمكن الاستفادة من هذا العرض الذي تنطبق علية الشروط و الاحكام الخاصة بالشركة الأردنية للطيران من خلال التواصل والحجز على الأرقام التالية :
للحجز :مكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760
او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة
https://www.jordanaviation.jo/
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
تطبق الشروط و الاحكام