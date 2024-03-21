الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردنية للطيران : تذاكر مجانية لأمهات المسافرين إلى القاهرة وجدة والشارقة بمناسبة عيد الأم

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الخميس، 21-03-2024 01:19 ص

الأردنية للطيران : تذاكر مجانية لأمهات المسافرين إلى القاهرة وجدة والشارقة بمناسبة عيد الأم

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الوكيل الاخباري - هنئت الأردنية للطيران كل الأمهات متمنية لهم السعادة و السلام في عامهم هذا. 

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بالإضافة الى انها قدمت تذاكر مجانية لأمهات المسافرين الذين يرغبون باصطحاب امهاتهم في سفرهم  الى  الوجهات التالية ( القاهرة  و جدة و الشارقة ) و يمكن الاستفادة من هذا العرض الذي تنطبق علية الشروط و الاحكام الخاصة بالشركة الأردنية للطيران من خلال التواصل والحجز على الأرقام التالية :

 

للحجز :مكتب الحجز الرئيسي:  0096265501760 
او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة
https://www.jordanaviation.jo/
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
تطبق الشروط و الاحكام

 




 

 


 

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