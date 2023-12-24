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الأحد، 24-12-2023 07:37 م

الأردنية للطيران تعلن عن اسعار تفضيلية مطلع عام 2024 على تذاكر السفر الى جدة

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الوكيل الاخباري - اعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً و خاصة على تذاكر السفر لجدة مؤكدة التزامها بتلبية رغبات المسافرين عبر خطوطها. وانها تسير رحلتين أسبوعياً من والى جدة كل سبت وخميس.

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كما اصبح الحجز متاح الآن لكل المسافرين الراغبين بالاستفادة من هذه الاسعار مطلع عام 2024 سواء كان سفرهم لغايات السياحة او العمل او الزيارة بالاضافة الى الراغبين باداء مناسك العمرة . 


و اشارت الشركة انه بامكان جميع شركات السياحة و السفر مباشرة الحجز على هذه الرحلات من خلال انظمة الحجز العالمية ( Galileo / Amadeus / VRS  ) او التواصل مباشرة مع الشركة و الحصول على اسعار تفضيلية ايضا.

تاليا طرق الحجز التي اعلنتها الشركة الاردنية للطيران :

مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760
او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني : https://www.jordanaviation.jo/ 
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080

كما بامكانكم متابعة اخر اخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها : 
https://www.facebook.com/JordanAviationTours
https://www.instagram.com/jordanaviation_jav/

 

 



 

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