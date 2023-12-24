الأردنية للطيران تعلن عن اسعار تفضيلية مطلع عام 2024 على تذاكر السفر الى جدة

الوكيل الاخباري - اعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً و خاصة على تذاكر السفر لجدة مؤكدة التزامها بتلبية رغبات المسافرين عبر خطوطها. وانها تسير رحلتين أسبوعياً من والى جدة كل سبت وخميس.

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كما اصبح الحجز متاح الآن لكل المسافرين الراغبين بالاستفادة من هذه الاسعار مطلع عام 2024 سواء كان سفرهم لغايات السياحة او العمل او الزيارة بالاضافة الى الراغبين باداء مناسك العمرة .



و اشارت الشركة انه بامكان جميع شركات السياحة و السفر مباشرة الحجز على هذه الرحلات من خلال انظمة الحجز العالمية ( Galileo / Amadeus / VRS ) او التواصل مباشرة مع الشركة و الحصول على اسعار تفضيلية ايضا.



تاليا طرق الحجز التي اعلنتها الشركة الاردنية للطيران :



مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760

او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني : https://www.jordanaviation.jo/

او عن طريق الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080



كما بامكانكم متابعة اخر اخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها :

https://www.facebook.com/JordanAviationTours

https://www.instagram.com/jordanaviation_jav/





