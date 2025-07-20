الابتكارات التي أسهمت في تطوير أنحف وأرقى أجهزة سامسونج القابلة للطي على الإطلاق

الوكيل الإخباري- منذ الكشف عن أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم عام 2019، واصلت سامسونج سعيها لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تجربة الشاشة الكبيرة ضمن جهاز سهل الحمل ويناسب الاستخدام اليومي. وبعد سنوات من الابتكار وآلاف التحسينات في التصميم والهندسة، أصبح هذا الوعد واقعاً متجسداً في أحدث أجهزتها.

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ويُعد كل من ‘Galaxy Z Fold7’ و’Z Flip7’ الأنحف والأخف وأكثر الأجهزة القابلة للطي تطوراً من سامسونج حتى الآن، ويجسّدان أحدث ما توصّلت إليه الشركة في هذا المجال.

نحافة وأناقة بحجم الجيب





يتميّز ‘Galaxy Z Flip7’ بتصميم فائق النحافة، حيث لا يتجاوز سُمكه 6.5 ملم عند فتحه و13.7 ملم عند طيّه، ما يجعله سهل الحمل. وقد طوّرت سامسونج لوحة إلكترونية مدمجة وعالية الكفاءة تتيح استخدام المساحة الداخلية إلى أقصى حد. كما تم تحسين كثافة طاقة البطارية، ما أدى إلى زيادة سعتها بمقدار 300 ميلي أمبير، مع تقليل سماكتها في الوقت ذاته.





أما ‘Galaxy Z Fold7’، فقد أصبح تقريباً بنصف سُمك الجيل الأول من الجهاز، حيث يبلغ سُمكه 8.9 ملم عند طيّه و4.2 ملم عند فتحه، أي بانخفاض بنسبة 48%. ويأتي هذا التطوير مصحوباً بشاشة أوسع وأكثر سطوعاً، إلى جانب نسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تبلغ 21:9، ما يجعل الجهاز القابل للطي أكثر سهولة في الحمل، وسلاسة في الاستخدام.



مفصلات أقوى وأنحف

ويأتي هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ مزوداً بمفصلة ‘Armor FlexHinge’ من الجيل الثالث، والتي أصبحت أنحف بنسبة 27% وأخف وزناً بنسبة 43% مقارنة بالجيل السابق. وتشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

•عناصر دائرية وداعمة أقل سُمكاً في الأجزاء الأساسية، ما يساهم في تقليل حجم المفصلة دون التأثير على المتانة.

•مكونات جديدة مصنوعة من سبائك محسّنة زادت من قوة التحمل بأكثر من 14%، ما يوفّر قدرة أعلى على مقاومة الطي المتكرر.

•فصل وظائف الدعم والدوران لتعزيز الثبات الهيكلي وتوفير مرونة أكبر في التصميم.

•لوحة مفصلات ‘wingplate’ بزاوية فتح أوسع، تتيح شاشة مسطحّة أكثر ونقاءً أكبر لتجربة مشاهدة استثنائية.





يأتي Galaxy Z Flip7 مزوّداً بأرفع مفصلة ‘FlexHinge’ طورتها سامسونج حتى الآن، حيث أصبحت أنحف بنسبة 29% مقارنة بمفصلة ‘Galaxy Z Flip6’، مع الحفاظ الكامل على دعم وضعية ‘FlexMode’ والمتانة المطلوبة للاستخدام اليومي.

شاشات أنحف وأكثر قوة





تُعد الشاشة من الركائز الأساسية في ابتكارات ‘Galaxy Z Fold7’ من حيث المكونات، حيث تم التركيز على تعزيز المتانة مع ضمان أن يكون الهاتف أكثر نحافة وقوة:



•تقليل سُمك الشاشة بأكثر من 39% من خلال إعادة تصميم بنية اللوحة بالكامل واستخدام مواد متطورة.

•استبدال هيكل الألياف الكربونية بهيكل شبكي مصنوع من التيتانيوم، ما أدى إلى تحسين المتانة بنسبة 64% وزيادة مقاومة الجهاز للعوامل الخارجية.

•تحقيق تصميم أنحف من خلال إعادة هندسة طبقات الشاشة لامتصاص الضغط الخارجي بشكل أفضل وضمان الصلابة على نحو مستقر.

•استخدام زجاج فائق النحافة ‘UTG’ بسُمك يزيد بنسبة 50% مقارنة بما كان في ‘Galaxy Z Fold6، ما يوفّر سطحاً أنعم وانحناء أقل وضوحاً مع أداء محسّن.





مع ‘Galaxy Z Flip7’، تحافظ سامسونج على التصميم الأيقوني لسلسلة ‘Z Flip’، مع تعزيز الأداء في هيكل أكثر قوة:



•شاشة ‘Infinity Cover’ جديدة تغطّي الواجهة بالكامل دون الحافة السوداء التقليدية، ما يوفّر عرضاً أكثر وضوحاً ومحتوى بصرياً أنقى.

•تم تثبيت الكاميرا المدمجة ‘HID’ بدقة في الزاوية، للحفاظ على توازن التصميم البصري وتناسقه.

•تم تقليص إطار الشاشة من 3.94 ملم إلى 1.25 ملم، أي بانخفاض بنسبة 68%، ليصبح ‘Galaxy Z Flip7’ أنحف إطار شاشة على الإطلاق بين الهواتف القابلة للطي.









كاميرا احترافية في تصميم سهل الحمل

يقدّم ‘Galaxy Z Fold7’ تجربة تصوير فائقة واستثنائية، حيث يجمع بين تقنيات الكاميرا الرائدة وتصميم أنيق وخفيف:



•أوّل كاميرا واسعة بدقة 200 ميغابكسل في هاتف قابل للطي، بفضل استخدام محرك نحيف جديد ‘Actuator’ وإعادة تصميم هيكلي كاملة.

•تم تقليص حجم وحدة الكاميرا بنسبة 18% بعد إجراء نحو 30,000 محاكاة هندسية، ما أدّى إلى إنتاج أنحف كاميرا بدقة 200 ميغابكسل في جهاز قابل للطي دون التأثير على جودة الصورة.



تمت إعادة تصميم وحدة الكاميرا في ‘Galaxy Z Flip7’ بشكل كامل، لتقديم جودة تصوير رائدة ضمن هيكل أنحف. ومن أجل الوصول إلى هذا التصميم النحيف مع الحفاظ على الأداء العالي، أعادت سامسونج تنظيم البنية الداخلية للوحدة بالكامل، مع اعتماد محرّك أصغر لضبط التركيز التلقائي، ما يوفّر أداءً فعّالاً مع تقليل الحجم الكلّي للوحدة.



متانة أعلى.. وخفّة في التصميم

عزّزت سامسونج تصميم ‘Galaxy Z Fold7’ النحيف باستخدام مواد أقوى وأكثر تطوراً، حيث أصبحت الشاشة الخارجية مزوّدة بزجاج ‘Corning®’ ‘Gorilla®’ ‘Glass Ceramic 2’، والذي يتمتع بمتانة أعلى بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق. كما شملت التحسينات الإطار وغطاء المفصلة، حيث تم استخدام مادة ‘Advanced Armor Aluminum’، وهي أقوى بنسبة 10% من مادة ‘Armor Aluminum’التي استخدمت في ‘Galaxy Z Fold6’.