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البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج
البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج
الإثنين، 20-07-2026 03:33 م

الوكيل الإخباري-   قدّم البنك العربي رعايته الماسية للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، الذي عُقد برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تحت شعار "فرص استثمارية برؤية عالمية"، وبتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين وبالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وصنّاع القرار، وخبراء اقتصاديين واستثماريين، بهدف تعزيز التواصل واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وبحث سبل دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووفّر المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات، حيث ناقش المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، ودور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية، والدبلوماسية الاقتصادية واستراتيجيات الانفتاح على الأسواق العالمية، إلى جانب دور المغتربين الأردنيين في توطين استثماراتهم داخل المملكة وتعزيز مساهمتهم في دعم التنمية الاقتصادية.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يواكب جهود التنمية الاقتصادية.

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