البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا

وبموجب الاتفاقية، يتولى البنك العربي تمويل متطلبات المشروع والمشاركة في تنفيذ ومتابعة أعمال التشجير خلال مواسم الزراعة، فيما تقوم مبادرة "همة ولمة" بإدارة وتنسيق العمليات الميدانية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية زراعة مادبا، بما يشمل اختيار الأراضي الحرجية المناسبة، وتحليل التربة، وزراعة أشتال محلية مقاومة للجفاف لضمان استدامتها، الى جانب تركيب أنظمة ري حديثة، وإنشاء سياج لحماية الأشجار من الرعي الجائر، ومتابعة نسب بقائها ونموها على المدى الطويل.
كما تتضمن الاتفاقية تفعيل دور العمل التطوعي من خلال تنظيم زيارات ميدانية دورية لموظفي البنك العربي للمشاركة في أنشطة الزراعة والمتابعة، بما يعزز ثقافة التطوع ويعمّق أثره في خدمة القضايا البيئية والمجتمعية.
وفي تعليقها على هذا التعاون أكدت السيدة لانا الحمارنة، مؤسسة مبادرة "همة ولمة" أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في مسيرة المبادرة نحو تحقيق أثر بيئي مستدام، مشيرة الى أن المبادرة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في زراعة 9000 شجرة، وتسعى من خلال التعاون مع البنك العربي الى الوصول الى هدفها بزراعه 20,000 شجرة في محافظة مادبا، مع التركيز على إشراك المدارس والجمعيات المحلية لتعزيز ارتباط المجتمع بالعمل البيئي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
