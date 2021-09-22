البنك العربي يرعى حملة إدارة السير للأمام المروري

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قدّم البنك العربي رعايته الرسمية والحصرية لحملة التوعية بقواعد السير والتي أطلقتها إدارة السير مؤخراً تحت شعار "لتضلوا بخير .. طبقوا قوانين السير" تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم وسلامتهم، وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للحدّ من الحوادث المرورية ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع.ويأتي دعم البنك العربي لهذه الحملة انطلاقاً من إيمانه بضرورة الحد من حوادث السير وتبعاتها الخطيرة على الفرد والمجتمع وحرصه على المشاركة بالمبادرات المجتمعية الهادفة من خلال التعاون مع الجهات الرسمية التي تستثمر جهودها لحماية أرواح المواطنين في إطار مسؤوليته المجتمعية.وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي المروري عن طريق رسائل تعليمية يتم طرحها من خلال محتوى بصري إبداعي احترافي يتضمّن عدة شخصيات كرتونية مبتكرة وذلك لترسيخ الثقافة المرورية بين مختلف أفراد المجتمع بشكل سريع وسلس، ليتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات ولوحات الطرق. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دور كافة الشرائح في مجال التوعية المرورية للتخفيف من حوادث السير التي باتت تشكّل تهديداً كبيراً للمجتمعات لما تسبّبه من خسائر في الأرواح والممتلكات، والدعوة إلى تضافر جميع الجهود لتقليل الأسباب المؤدّية إلى هذه الحوادث المؤسفة.وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنّى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة، تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجه يستند إلى تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوّعة تسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.