البنك العربي يطلق (ريفلِكت) - أول Neobank في المملكة

الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً أول Neobank في المملكة باسم (ريفلِكت) والذي يستهدف بشكل أساسي جيل الشباب من الأعمار 18 وحتى35 عاماً.

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ويقدم (ريفلِكت) للعملاء ضمن هذه الشريحة مفهوم مبتكر لمنصةرقمية مصرفية ذكية وشخصية صُممت خصيصاً لتمنحهمتجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة من خلال الهواتف الذكية.

ويشكل (ريفلِكت)إضافة نوعية جديدة ضمن مبادرات البنك العربي الرامية لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة وبسيطة للشباب تنسجم مع أسلوب حياتهم العصري وتواكب التطور المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.



ويستطيع الشباب الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي يقدمها (ريفلِكت) من خلال تحميل التطبيق عبر متاجر التطبيقات AppleStore و Google Play ومن ثم تسجيل الدخول على (ريفلِكت) باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بهم، ومن ثم فتح حساب محفظة إلكترونية عن طريق مسح صورة الهوية وأخذ صورة للوجه واستكمال بعض البيانات الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من سلسلة الخدمات المصرفية الروتينية رقمياً بكل سهولة وسرعة وأمان ودون الحاجة الى الحضور وجاهياً الى فروع البنك العربي. علماً بأنه لا يشترط لمستخدمي (ريفلِكت) أن يكونوا من عملاء البنك العربي.



و تشمل خدمات (ريفلِكت) إرسال واستلام الأموال بين عملائه المعرّفين مسبقاً، وإمكانية التسوق والدفع الالكتروني من خلال المنصة مما يوفر على العميل الوقت والجهد، هذا بالإضافة إلى تمكين العميل من إدارة اهدافه الشخصية المالية وتنسيق خطة الادخار المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وأهدافه الشخصية.

كذلك يتميز (ريفلِكت) بتزويد عملائه من خلال التطبيق بمستجدّات وتحديثات يومية تشمل العروض والخصومات الحصرية التي يتم تصميمها بناءً على نمط الحياة والاهتمامات الشخصية لكل عميل على حدة.

كما يمنح (ريفلِكت)عملائه مزايا عديدة منها: إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي يومياً باستخدام الخاصية اللاتلامسية وذلك عبر صرافات البنك العربي الآلية والمدعمة بهذه التقنية، إضافةً إلى تحويل نقاط الولاء إلى نقد، ودفع الفواتير، وغيرها من المزايا الأخرى.



وبهذه المناسبة قالت الآنسة رندة الصادق – نائب المدير العام التنفيذي في البنك العربي: "يأتي إطلاق (ريفلِكت) كأول Neobankفي المملكة تجسيداً لريادة البنك العربي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية وضمن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة والتي يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً فيها."

وأضافت الصادق:"سيتيح (ريفلِكت) من خلال ما يوفره من خدمات وبأسلوبه الرقمي السلس والآمن لفئة الشباب الحصول على تجربة مصرفية متكاملة تناسب أسلوب حياتهم وتمكنهم من إنجاز العديد من المعاملات المصرفية رقمياً ودون الحاجة الى زيارة فروع البنك وجاهياًتحقيقاً لمبدأ الشمول المالي وحرص البنك العربي على إيصال خدماته الى مختلف شرائح وقطاعات المجتمع".



ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي قد حاز على جائزتي أفضل بنك في الشرق الأوسط و أفضل بنك في الأردن للعام 2021، وللعام السادس على التوالي، والتي منحتهما مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك.

كما حصد البنك12 جائزة على صعيد الخدمات الرقمية لقطاعي الشركات والأفراد من مجلة غلوبال فاينانس العالميّة هذا العام تضمنت جائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت في الأردن وجائزة الأفضل في المنتجات المقدمة عبر الانترنت في الأردن.



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