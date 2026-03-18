البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي

وشهدت المبادرات مشاركة واسعة من موظفي البنك العربي، إذ شارك أكثر من 174 متطوعاً في تنفيذ عدة أنشطة مجتمعية شملت تعبئة وتجهيز نحو 500 طرد غذائي داخل مستودعات تكية أم علي وفق المعايير المعتمدة لدى الجمعية، بالإضافة الى توزيع 100 طرد غذائي على الأسر المستحقة في محافظة جرش.
كما شارك متطوعو البنك في تحضير ما يقارب 9,000 وجبة في مطابخ تكية أم علي، ضمن البرنامج اليومي لإفطار الصائمين الذي تنفذه التكية خلال شهر رمضان المبارك، الى جانب تنظيم توزيع وجبات إفطار في احدى الجمعيات في محافظة العاصمة، حيث شارك متطوعو البنك في توزيع 250 وجبة إفطار على الأسر المستفيدة داخل مقر الجمعية. وفي سياق هذه المبادرات، رعى البنك العربي أيضاً يوماً من موائد الرحمن في المقر الرئيسي لتكية أم علي، حيث تولى الموظفون تنظيم وتجهيز وتقديم وجبات إفطار لـ 5,000 شخص من النساء والأطفال والرجال.
يذكر أن جمعية تكية أم علي تأسست عام 2003، وتعمل على توفير الغذاء الصحي والمتوازن للأسر الأقل حظاً على مدار العام في مختلف محافظات المملكة، من خلال برامج غذائية مستدامة تلتزم بمعايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في الأردن.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
