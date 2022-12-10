البنك العربي يوزع بطانيات على الأسر العفيفة ضمن مبادرة "لمسة دفا" بالتعاون مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري -

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أطلق البنك العربي مبادرة "لمسة دفا"، بالتعاون مع تكية أم علي للسنة العاشرة على التوالي وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً "، حيث تم من خلالها توزيع 1,125 بطانيّة على 302 أسرة منتفعة من تكية ام علي في محافظات إربد وجرش وعجلون ومعان.وتأتي هذه المبادرة مع بداية فصل الشتاء حيث تهدف الى توزيع البطانيات على الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة لمساعدتهم في تحمل مصاعب فصل الشتاء وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.من جهته قدّم مدير عام تكية أم علي سامر بلقر شكره للبنك العربي لدعمه المستمر والدائم لتكية أم علي، مثمّناً جهودهم وسعيهم لمنح الأسر المستفيدة من تكية أم علي شتاءً دافئاً وإدخال السعادة إلى قلوبهم من خلال مبادرة "لمسة دفا"، والتي استمرت عاماً بعد عام، كما عبّر بلقر عن اعتزازه وفخره بتعاون البنك العربي مع تكية أم علي لسنوات طويلة ودعمهم لبرامج الدعم الغذائي المستدام المختلفة.وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال الصرافات الآلية والخدمات المصرفية الرقمية بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.