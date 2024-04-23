البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته للقروض الشخصية الاستثنائية والتنافسية

الوكيل الاخباري- في إطار خططه الرامية لتوفير منتجات جديدة تلبي كافة الاحتياجات الشخصية لعملائه من الأفراد، أعلن البنك العقاري المصري العربي عن إطلاق حملته الاستثنائية للقروض الشخصيـــــــــــــــــــــــــــــــــة وتحت عنوان " أكشنها مع قرضك الشخصي " وبأسعار تنافسية في السوق المصرفي الأردني.

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حيث تهدف الحملة إلى توفير حلول تمويلية بشروط مرنة لقاعدة عملائه المتنامية وتلبية احتياجاتهم الشخصية والمالية ضمن شبكة فروع البنك في المملكة ومع فريق مبيعات يصلكم في أي مكان.



حيث تم تصميم هذا القرض بمواصفات تنافسية عده، تمنح العملاء إمكانية الحصول على سقف قرض ابتداءً من 5 الالف دينار ولغاية 88 ألف دينار وبفائدة منافسة ابتداءً من 7.911% ومكافأة نقدية تصل قيميتها لغاية 750 دينار، مع فترة سداد مرنة تتراوح ما بين 3 سنوات لغاية 8 سنوات دون الحاجة لوجود كفيل بشريطة تحويل الراتب.



وعلق المدير الإقليمي المفوض للبنك العقاري المصري العربي أحمد العسكري قائلاً: إن البنك العقاري المصري العربي يواصل دورة الرائد وعلى جميع الأصعدة سواء من حيث المنتجات أو الخدمات وضمن إستراتيجية هدفها الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء، واعتماداً على تلك الاستراتيجية الطموحة أطلق البنك العقاري المصري العربي هذه الحملة الترويجية للقرض الشخصي بمميزات منافسة تمكن العميل من تسديد التزاماته الشخصية وزيادة قرضه القائم بشروط مرنه وسهلة.



ونوه العسكري الى أن عملاءنا هم محور اهتمامنا لذا فإننا نحرص دومًا على تلبية احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة ‏وتعزيز تجربتهم المصرفية على أكمل وجه، وعليه نسعى من خلال هذه الحملة الجديدة لمكافأتهم ومنحهم فرصة ‏لتلبية احتياجاتهم المتنوعة وبما يتلاءم مع متطلباتهم المتنامية، حيث أن هذا البرنامج يمثل أحد الحلول ‏التمويلية المميزة ليصبح البنك العقاري المصري العربي الخيار المفضل والاختيار الأول لعملائه المميزين، وبطريقة ‏تُسهل على العملاء الحصول على الخدمة بشكل سريع.



ومن الجدير بالذكر أن البنك العقاري المصري العربي بنك إقليمي رائد، تأسس عام 1880، ومقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية، ويعد نموذجاً شاملاً لتقديم كافة الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات.