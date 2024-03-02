السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تطورات الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى المملكة

باصات لنقل هؤلاء المواطنين مجانا خلال شهر رمضان

مديرية شباب إربد تحتفي باليوبيل الفضي

" البوتاس العربية" تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية

صرف دعم مالي لهذه الفئة من المواطنين الاثنين المقبل

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء السبت

حادث سير على طريق المطار

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من متقاعدي سلاح الجو الملكي

اختتام المرحلة الأولى من مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب

عاجل وزارة العدل: 14 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

السبت، 02-03-2024 07:33 م

" البوتاس العربية" تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية

1


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البوتاس العربية عن مساهمتها في تمويل مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية، بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية وبكلفة 1.6 مليون دينار، وبالتعاون مع جمعية "همتنا" الخيرية.

اضافة اعلان


وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قد وضع اليوم السبت  حجر الأساس لإعادة إنشاء المركز الصحي  بحضور الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ورئيس مجلس إدارة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، ونائب رئيس جمعية البنوك الأردنية  عمّار الصفدي، ورئيسة جمعية همتنا الدكتورة فاديا سمارة، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.


ويأتي تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة البوتاس العربية ترجمة لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية  والتي تقوم على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام ومنها؛ القطاع الصحي من خلال دعم وتمكين المؤسسات العاملة فيه وبما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي تعليقه على هذا الدعم، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب  :"إن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة البوتاس العربية تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة"، لافتاً إلى أن دعم القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات هذه الاستراتيجية، وذلك لإيمان الشركة  بأهمية توفير خدمات صحية متميزة للمجتمعات المحلية.
وأضاف المهندس أبو هديب:"  نسعى من خلال دعمنا لمشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل  إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية التي تقع ضمن  نطاق عمل شركة البوتاس العربية  وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى القاطنين قرب هذه المراكز ".
  وشدد المهندس أبو هديب على حرص شركة البوتاس العربية  على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ مشاريع حيوية وهامة وذات أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع المحلي، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمعية همّتنا الخيرية في سبيل النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
وشملت عملية تطوير المركز الذي تتجاوز مساحته 1917 مترا مربعا، إضافة عيادات اختصاص طبية جديدة تغطي المتطلبات الصحية والعلاجية لسكان المنطقة، أهمها استحداث عيادة طب عظام وقسم تأهيل وعلاج طبيعي، كما سيتم إضافة قسم متكامل لصحة الأم والطفل، وتطوير قسم الأسنان عن طريق استحداث عيادة أسنان إضافية ومختبر أسنان وتصوير شعاعي بانورامي. إلى جانب  استحداث عيادة طب أطفال، وعيادة طب باطني، وعيادة طب عام إضافية، وعيادة طب مجتمعي، وغرفة ماموغرام.

 

اظهار ألبوم






 




 

 


 

إقرأ ايضا
517e301f-5f9d-4fa5-a2ba-916b87aeb33b

شركة البوتاس العربية تفتتح مسجد مدينة البوتاس السكنية

a05d36fe-618f-4dd9-8567-4f87ccf043ff

بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية زين تجمع خبراء ومحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية في جلسة حوارية مميزة

WhatsApp Image 2024-02-29 at 1.26.16 PM

سامسونج تطلق ساعة اللياقة البدنيّة Galaxy Fit3 الجديدة كُليّاً في السوق المحلية عبر المتجر الإلكتروني

IMG_7961-2

بنك الإسكان "Top Employer Jordan 2024 " للعام الثاني على التوالي

2024 MWC Galaxy AI_2

سامسونج تستعرض رؤية Galaxy AI عبر أحدث منتجاتها وخدماتها خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2024

220244133419200234972

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع هيونداي الأردن

أخبار متعلقة
2222

تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

K3 (1)

كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعلن عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً

000000

(293) مليون دينار الأرباح الصافية لشركة البوتاس العربية للعام 2023

الملك 10

"البوتاس العربية" تهنىء بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية