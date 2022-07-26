البوتاس العربية" و"العربية للتعدين" تبحثان تعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع التعدين

الوكيل الإخباري - بحثت شركة البوتاس العربية والشركة العربية للتعدين فرص التعاون المشترك وخطط تعزيز استثماراتهما في مجالي الأسمدة والتعدين في المملكة، إلى جانب بحث خطط الشراكة المستقبلية بين الشركتين.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الشركة العربية للتعدين برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس، محمد أحمد عبد العزيز الشحي، والمدير العام للشركة حسن التكروري، إلى شركة البوتاس العربية حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من الجانبين.



وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أبو هديب بالوفد الضيف، مشيراً إلى مساعي الشركتين لتحقيق المصلحة المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات الاستثمارية بينهما خاصة وأن الشركة العربية للتعدين تملك 20% من رأسمال شركة البوتاس العربية، داعياً إلى زيادة استثمارات " العربية للتعدين" في الأردن.



وتطرق المهندس أبو هديب إلى الخطط الاستراتيجية التي تتبناها " البوتاس العربية" في سبيل زيادة مستوى تنافسيتها وتقدمها وتحقيق أهدافها الموضوعة وأهداف مساهميها ومستثمريها، مشيراً إلى أن الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها منتجات الشركة من الأسمدة والمرتبطة بالأمن الغذائي الدولي، قد ألقت بالمزيد من المسؤوليات عليها من أجل ضمان حصول شعوب دول العالم على إمدادات غذائية آمنة ومستقرة في جميع الأوقات.



وذكر المهندس أبو هديب أن "البوتاس العربية" تقوم بإمداد الأسواق المستهلكة لمادة البوتاس بما يقارب (2.6) مليون طن من البوتاس سنوياً وهو ما يمثل (3-4%) من حجم الاستهلاك العالمي مما يعزز من دور الشركة في الأمن الغذائي العالمي.

بدوره ، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين المهندس محمد الشحي، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها " العربية للتعدين" مع شركائها والجهات ذات العلاقة بقطاع التعدين، مشيراً إلى مساعي الشركة لتعزيز أواصر العمل والتعاون المشترك مع شركة البوتاس العربية.



من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، عن تـطور أداء الشركة خلال الأعوام الماضية، وأبرز المشاريع الرئيسية والرأسمالية لضمان ديمومة الأعمال الإنتاجية فيها، مشيراً إلى مشاريع التوسع في إنتاج البوتاس بأنواعه وألوانه المختلفة، والمشاريع الخاصة بصناعات الأسمدة ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بإدامة الإنتاج طبقاً لأعلى المستويات في المصانع، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بتخفيض كلف الإنتاج التشغيلية.



وتطرق الدكتور النسور إلى مشروع الميناء الصناعي الجديد في مدينة العقبة الذي يعد من المشاريع الكبرى الخاصة بضمان ديمومة أعمال شركة البوتاس العربية، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية للميناء الذي تم تشغليه مؤخراً بعد الانتهاء من أعمال التوسعة وإعادة التأهيل قد ضاعفت من قدرة أحجام المناولةفي الميناء مما يمكن الشركة من تصدير أي كميات ناتجة من توسعات الإنتاج الجديدة، كما يمكن من خلال الميناء الجديد استقبال بواخر نقل تصل سعتها إلى (100) ألف طن.



وأوضح الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تهدف من مشاريع التوسعة الجديدة إلى تعظيم كميات الإنتاج لتلبية النمو المتوقع في الاستهلاك العالمي من هذه المادة الاستراتيجية إضافة إلى توفير الكميات المطلوبة لإنتاج الأسمدة المتخصصة والكيماويات ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة في هذا المجال، مبيناً أن الشركة تدرس أيضاً جدوى إنتاج الأمونيا الخضراء أو التقليدية لتعظيم قدرة قطاع التعدين في المملكة على إيجاد فرص وصناعات جديدة في هذا المجال.



وجدد المهندس الشحي، التأكيد على أن مساهمة شركة التعدين العربية في رأسمال " البوتاس العربية" دليل ثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية الآمنة والجاذبة، موضحاً أن هذا الاستثمار قد أسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمي " التعدين العربية"، معرباً عن أمله في البناء على علاقات التعاون والعمل المشترك من خلال تأسيس مشاريع مجدية جديدة تعود بالفائدة على الشركتين ومساهميهما.



وفي نهاية اللقاء، شكر المهندس أبو هديب وفد شركة التعدين العربية برئاسة محمد الشحي على هذه الزيارة والحرص على التواصل المستمر لما فيه تحقيق مصلحة الشركتين.

