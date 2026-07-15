البوليفارد ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب يوقّعان شراكة لتعزيز تمكين المرأة وتسويق المنتجات الحرفية

وبموجب هذه اﻻتفاقية، سيتمّ تخصيص المساحة المفتوحة "The Boulevard’s Corner" ابتداءً من شهر تموز 2026 وعلى امتداد موسم الصيف لعرض وبيع منتجات مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، والحرف اليدوية التي تنفّذها السيدات المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي، بما يفتح أمامهنّ قنوات أوسع للتسويق والوصول إلى الجمهور.
وتتيح هذه الشراكة للمؤسسة التعريف برسالتها الإنسانية والتنموية أمام زوّار البوليفارد من المجتمع المحلّي والسياح وممثلي القطاع الخاص، وإبراز قصص النجاح التي حقّقتها السيدات والشباب المستفيدون من برامجها في مجالات التدريب والتمكين والتعليم والرعاية الاجتماعية، مما سيسهم في توسيع قاعدة الداعمين والشركاء المحتملين ودعم استدامة عدد من مبادرات المؤسسة وحملاتها الإنسانية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس عامر الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي: "نعتزّ في البوليفارد بهذه الشراكة مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، لأنها تنسجم مع دورنا في دعم المبادرات الوطنية التي تترك أثرًا مباشرًا في المجتمع. ولا تقتصر استضافة منتجات المؤسسة داخل البوليفارد على توفير مساحة للبيع والعرض فحسب، بل تمنح الزوّار فرصة التعرّف إلى قصص إنسانية ملهمة ومنتجاتٍ صنعتها أيادٍ أردنية استطاعت تحويل التدريب والتمكين إلى فرصة حقيقية للإنتاج والتمكين".
من جانبها، قالت الدكتورة أغادير جويحان، المدير العامّ لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب: "يمثّل تعاوننا مع البوليفارد فرصة استراتيجية لتوسيع حضور المؤسسة والوصول بمنتجات المستفيدات إلى جمهور أوسع. نؤمن بأنّ التمكين الحقيقي ﻻ يكتمل بالتدريب فقط، بل يحتاج إلى فرص تسويق عادلة ومستدامة تفتح أبواب الدخل والعمل. ومن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من إبراز قدرات السيدات والشباب المستفيدين، وتعريف الزوّار برسالة المؤسسة وبرامجها التي تقوم على الكرامة والعطاء والحماية، كما ستتيح الفرصة للعديد من المشاريع الريادية النسائية والشبابية لتسويق منتجاتهم وابراز مواهبهم التراثية والثقافية والفنية من خلال فعاليات سوق نعمة".
تعمل مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب على تمكين وتأهيل الفئات الأقل حظًا، وفي مقدّمتها فاقدات السند الأسري بعد سنّ الثامنة عشرة، إلى جانب النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، من خلال برامج الرعاية اللاحقة والتدريب المهني والحرفي والتأهيل للعمل ودعم المشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات محليًا وخارجيًا. وتأتي هذه الشراكة ضمن حملة "وعد لمستقبل أفضل"، التي أطلقتها المؤسسة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظًا، عبر توفير فرص التعليم والتدريب والعمل، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام وتعزيز الاعتماد على الذات.
وكان البوليفارد قد أطلق "The Boulevard’s Corner" ضمن مبادرة للمسؤولية المجتمعية بهدف توفير مساحة مفتوحة ومتاحة لدعم أصحاب المشاريع والمواهب المحلية، مما يسهم في دعم فرص الدخل المستدام وتعزيز حضور المنتجات المحلية ذات الأثر التنموي والاجتماعي في واحدة من أكثر الوجهات الحيوية استقطابًا للزوّار في المملكة.
وتندرج هذه الشراكة الجديدة ضمن جهود شركة بوليفارد العبدلي لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، من خلال توفير منصات أكثر قربًا من الجمهور للمنتجات والمشاريع التي تجمع بين الجودة والقيمة الإنسانية، وتدعم مختلف الفئات في بناء فرص اقتصادية واجتماعية مستدامة.
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