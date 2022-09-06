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الثلاثاء، 06-09-2022 08:05 م

الخرافي يوجّه شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

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الوكيل الاخباري - وجّه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على تذليل كافة العقبات ودعم الاستثمار الكويتي في المملكة، كما أعرب عن امتنانه لجهود الحكومة الأردنية للوصول إلى توقيع اتفاقية تمهيداً لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة.

وأشار الخرافي خلال حفل توقيع الاتفاقية بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة زين الأردن يوم أمس؛ إلى التوجيهات السامية للقيادة الكويتية بالاتجاه نحو الاستثمار في الأردن الشقيق، لتكون هذه الخطوة ترجمة للعلاقات الأخوية العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها قيادتي البلدين طيلة عقود مضت. 

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وأكد الخرافي استمرار مجموعة زين بأداء دورها في تطوير قطاع الاتصالات وحلول الأعمال والخدمات الرقمية في المملكة، مشيداً بما تتضمنه هذه الاتفاقية من تمديد لرخص الترددات لمدة عشرة أعوام، ومشيراً إلى أن مدة رخصة ترددات الجيل الخامس الممنوحة للشركة استناداً لهذه الاتفاقية ستكون 25 عاماً.


وقال الخرافي "ان توقيع اتفاقية الجيل الخامس في الأردن يبرز إسهامات زين المستمرة وحرصها على تبنّي أحدث التقنيات من خلال استراتيجية التوسّع التي تتبناها المجموعة في أسواق الشرق الأوسط، التي تتضمن تطوير خدمات الجيل الخامس كأحد أبرز مرتكزاتها، إذ تأتي هذه الخطوة لتواصل زين دورها الريادي في تعزيز البنى التحتية للاتصالات في المنطقة، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تدعم توجهات التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، ورؤية التحديث الاقتصادي  للمملكة، التي تضمنت إطلاق تقنية الجيل الخامس ضمن محرّك الخدمات المستقبلية".
وأكّد على أهمية القدرات الهائلة التي توفرها تقنيات الجيل الخامس نظراً لما ستوفّره من مزايا استثنائية ستنعكس على تجربة زبائن زين من الأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة، خصوصاً وأن عملاء الشركة اعتادوا على الاستمتاع بتجربة اتصالات مميّزة وفريدة وتقديم أحدث الحلول والخدمات التي ترتقي بتجربتهم وتتواكب مع مختلف الاستخدامات. 

وأضاف الخرافي قائلاً: "ستتيح زين قائمة خيارات واسعة لزبائنها في السوق الأردني بأفضل الخدمات مع طرح هذه التقنية الحديثة، وذلك بفضل الخبرات المتراكمة لدى المجموعة التي تمتلك واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في المنطقة، ما يخوّلها لتقديم خدمات استثنائية لقطاع الأفراد وقطاعات مشاريع الأعمال، حيث منحت الأخيرة ثقتها إلى زين كشريك مميّز لنجاحاتها من خلال ما توفره من حلول وسلسلة خدمات متنوعة عبر كيانها الرقمي الإقليميZain FINTECH ، كالخدمات السحابية، الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء، التكنولوجيا المالية، البيانات الضخمة، الخدمات المدارة، والعديد من الخدمات الأخرى.

 

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