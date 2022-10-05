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الأربعاء، 05-10-2022 04:36 م

السوق المفتوح الموقع #1 في الأردن لبيع أجهزة ألعاب الفيديو وأحدث ألعابها

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الوكيل الإخباري - إن كنت تبحث عن جهاز ألعاب فيديو أياً كان نوعه وإصداره؛ سواء بلايستيشن، أو اكس بوكس، أو نينتندو، سوف تجده على السوق المفتوح، الموقع رقم #1 في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال البيع والشراء الإلكتروني، والموقع الأكثر موثوقية وأمان في مجال الإعلانات المبوبة.

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السوق المفتوح بوابتك إلى عالم ألعاب الفيديو
يوفر موقع السوق المفتوح لمستخدميه وزواره إمكانية بيع وشراء كل ما يتعلق بألعاب الفيديو وملحقاتها، بالإضافة إلى كل ما هو ذو صلة بالاكسسوارات، والألعاب، وبطاقات الشراء، والحسابات، والشخصيات، وحتى خدمات الصيانة، أي أن كل ما تحتاج إليه في متناول يديك.
يتميز موقع السوق المفتوح بتجدد الإعلانات المنشورة عليه من قبل المستخدمين بشكل دائم ومستمر، نظراً إلى أنه يتم الاعتماد عليه كوجهة أولى للبيع في الأردن من قبل مئات آلاف الأشخاص، الأمر الذي يتيح للباحثين عن منتجات ألعاب الفيديو العثور على طلبهم مهما كان، وفي نطاق ميزانيتهم كذلك، حيث يمكن أن تجد عليه ما هو مستعمل وجديد على حدٍ سواء، الأمر الذي يجعله أيضاً مواكباً لأحدث الإصدارات من الأجهزة والألعاب.


بيع واشتري لعبة الفيديو المفضلة لديك بكبسة زر
بإمكانك الآن الحصول على لعبة الفيديو المفضلة لديك بجميع إصداراتها من خلال تصفح إعلانات قسم ألعاب فيديو وملحقاتها على موقع السوق المفتوح، سواء كانت عبارة عن ألعاب بلايستيشن أو اكس بوكس أو حتى كمبيوتر، بإمكانك العثور على طلبك من خلال تحديد القسم الفرعي ذو الصلة، ثم بدء التصفح واختيار المناسب، ليصبح بإمكانك بعد ذلك التواصل مع المُعلن لأي استفسارات أو لإتمام عملية الشراء، علماً أنه يتوفر عدة طرق للتواصل المباشر على الموقع ما بين البائع والمشتري، تتمثل بكل من الاتصال الهاتفي، وخاصية الدردشة، وخاصية التعليقات، إذ يقوم مبدأ السوق المفتوح حول أهمية الربط ما بين أطراف العملية التجارية بشكل مباشر، دون تدخل وسيط، أو حتى الحاجة لدفع أي رسوم.


ميّز إعلانك للبيع أسرع عبر موقع السوق المفتوح
حقق المزيد من المشاهدات وحسن من ظهور إعلانك على السوق المفتوح عبر الاشتراك بإحدى الخدمات الإعلانية المدفوعة التي يقدمها على منصته، مثل: خدمة التيربو، وخدمة الإعلانات المميزة، وخدمة البانر الإعلاني، وخدمة إعادة النشر، وخدمة المتاجر، وخدمة الحُزم.


يُساعدك اختيار الخدمة الإعلانية المناسبة على زيادة نسبة ظهور إعلانك، من خلال تصدره نتائج البحث ضمن الفئة التي ينتمي إليه للفترة الزمنية المُحددة من قبلك، كما تتميز بعض هذه الخدمات بوضع إشارة مستعجل على إعلانك لتمييزه عن غيره وجذب عدد أكبر من المهتمين إليك، بالإضافة إلى مساعدتك على تعزيز علامتك التجارية والتسويق لمنتجاتك بشكل أفضل، وزيادة عدد الإعلانات الفعالة على حسابك، والمزيد غير ذلك من الميزات التي يمكنك معرفة الكثير عنها عبر التواصل مع أحد أفراد فريق خدمة العملاء المتميزين في السوق المفتوح، على الرقم التالي: 962790180000+.


 




 

 


 

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