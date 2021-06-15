السوق المفتوح الوكيل المعتمد للحصول على تقرير CARFAX في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - الحصول على تقرير CARFAX من السوق المفتوح

اضافة اعلان



يعد موقع السوق المفتوح OpenSooq الوكيل المعتمد للحصول على تقرير السيارات الشهير كارفاكس على مستوى الشرق الأوسط، إذ أصبح بإمكان الأفراد طلب التقرير الخاص بالسيارة المراد شراؤها من خلال موقع السوق المفتوح الإلكتروني؛ بكل سهولة وسرعة، وعبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، ويعود ذلك حرصاً من شركة السوق المفتوح على تقديم أفضل الخدمات لمستخدميه وزواره على حدٍ سواء، والتسهيل عليهم عملية الوصول إلى النتائج المرغوبة خلال أقصر وقت ممكن، ودون بذل أي مجهود يُذكر، ولا سيما أن تقارير CARFAX تحظى بأهمية بالغة لما تتميز به من توفير سجل شامل عن السيارة المطلوبة.



تقرير CARFAX على موقع السوق المفتوح



بدايةً لابد من التنويه إلى أن أهمية الحصول على تقرير كارفاكس تكمن في ما يلعبه من دور رئيسي وفعال في مساعدة المقبل على الشراء على اتخاذ قرار صحيح في اختيار السيارة المرغوب شراؤها، حيث يمكن القول أنه يقدم السجل التاريخي الكامل عن السيارة، بما في ذلك الملاك السابقين لها، وفترة التملك، وما تعرضت له من حوادث واصطدامات، والمزيد غير ذلك من المعلومات الهامة التي توضح تفاصيل كافة أجزاء السيارة، وانطلاقاً من سعي السوق المفتوح إلى تقديم أفضل وأجود الخدمات لمستخدميه؛ بات بالإمكان طلب هذا التقرير من خلال منصته على شبكة الإنترنت خلال بضع دقائق فقط.



نضيف إلى أن عملية طلب تقرير CARFAX عبر السوق المفتوح تتميز بالسهولة والسرعة؛ فكل ما يتطلبه الأمر هو زيارة الموقع على الويب أو من خلال التطبيق الرسمي التابع له على الهواتف الذكية، والمتاح على كل من أجهزة أندرويد وهواوي وأبل، ثم النقر على تصنيف تقرير كارفاكس، ثم إدخال رقم الشاصي الخاص بالمركبة، ثم النقر على خيار "أطلب التقرير الآن"، ناهيك عن أن هذا القسم يتضمن مجموعة من المعلومات ذات الصلة التي تفيد المستخدم أو الزائر في الإجابة على ما يراوده من أسئلة حول الأمر، بما في ذلك كيفية العثور على رقم الشاصي، والتعريف بالتقرير ومدى أهميته، وعلى ماذا يتضمن، إلى جانب وجود مجموعة من المقالات التي يمكن التزود من خلالها بكامل المعلومات المطلوبة.



الجدير بالذكر أيضاً أن قسم تقرير كارفاكس على موقع السوق المفتوح يتضمن على خيار "هل تريد مساعدة؟"، بحيث يمكن من خلال الضغط عليه التواصل مع أحد أفراد فريق المبيعات الخاص بشركة السوق المفتوح، والذين يتمتعون بأقصى درجات الكفاءة والمهارة في المجال؛ بشكل يضمن الإجابة على كافة تساؤلات المستخدم على أفضل وجه.



موقع السوق المفتوح



يمثل موقع السوق المفتوح واحداً من أهم وأفضل المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة في تسعة عشر دولة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تركيا، حيث يتميز بالعديد من السمات التي تجعله المنصة المفضلة لدى الملايين، ولعل من أهمها ما يوفره من بيئة افتراضية آمنة وموثوقة تضمن لهم إمكانية إتمام عملية البيع والشراء خلال وقت قصير، ناهيك عن ما يوفره من عملية تواصل مباشرة بين البائع والمشتري، وما يتميز به من واجهة استخدام رئيسية منظمة تضم عدد هائل من اعلانات العرض والطلب ضمن تصنيفات رئيسية وفرعية معنونة، كما تجدر الإشارة إلى ما يقدمه من تنوع في الخدمات الإعلانية المدفوعة التي تساعد المستخدمين في الحصول على نسب مشاهدات عالية، وتعزز من معدلات البيع، وبالتالي تمكنهم من تحقيق المزيد من الأرباح، علماً أن استخدام الموقع في البحث عن الإعلانات ونشرها وتسجيل حساب عليه مجاني تماماً.