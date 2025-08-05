الشركة الأردنية للطيران تواصل دعمها لنادي السلط الرياضي وتتبرع بمبلغ 10 آلاف دينار لفك قيد التسجيل

الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم الرياضة والشباب الأردني، قدّمت الشركة الأردنية للطيران، برئاسة الكابتن محمد الخشمان، تبرعًا جديدًا لنادي السلط الرياضي بقيمة 10,000 دينار أردني، وذلك للمساهمة في فك قيد التسجيل لفريق كرة القدم، وضمان استمراره في خوض المنافسات ضمن الموسم الرياضي لعام 2025.



ويأتي هذا الدعم ضمن الرعاية الرسمية التي تقدّمها الشركة لفريق نادي السلط لكرة القدم، والتي كانت وما زالت ركيزة أساسية في تعزيز استقرار النادي، وتهيئة الظروف المناسبة للاعبين والجهاز الفني، لمواصلة تقديم الأداء المشرف على المستويين المحلي والوطني.



وأعربت إدارة نادي السلط الرياضي عن بالغ شكرها وتقديرها للكابتن محمد الخشمان على هذا العطاء المتجدد، مشيدة بدوره الوطني والرياضي في دعم الأندية الأردنية، مؤكدة أن هذا التبرع ساهم بشكل مباشر في إزالة التحديات الإدارية والمالية التي كانت تعرقل مسيرة الفريق.



جدير بالذكر أن الشركة الأردنية للطيران تُعد من أبرز الشركات الوطنية التي تولي اهتمامًا خاصًا بالمسؤولية الاجتماعية، لا سيما في دعم القطاع الرياضي والشبابي، وهو ما يعكس إيمانها العميق بأهمية الرياضة كركيزة للتنمية المجتمعية وبناء جيل وطني فاعل.

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