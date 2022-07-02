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السبت، 02-07-2022 05:44 م

الصفدي ينقل تحيات الملك إلى الرئيس اللبناني

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الوكيل الاخباري - نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وحرص جلالته على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ووقوف الأردن بالكامل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

وأكّد الرئيس اللبناني خلال استقباله الصفدي ووزراء خارجية الدول العربية قبيل بدء أعمال الاجتماع التشاوري الذي استضافته لبنان، اليوم، اعتزازه بالعلاقات الأخوية المُتميزة بين البلدين، وبعث بتحياته لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكّد الصفدي أن الأردن يدعم جهود الأشقاء في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة ليستعيد لبنان عافيته ودوره المتميز، مُشدداً بأن حماية لبنان واستقراره هو ضرورةٌ لأمن المنطقة واستقرارها، ولافتاً إلى أن انعقاد الاجتماع التشاوري في بيروت هو رسالة دعم واضحة للبنان الشقيق.

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