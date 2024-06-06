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الخميس، 06-06-2024 12:03 م

العبدلي يفتتح معرض الفنون والحرف اللبنانية السنوي بالتعاون مع مؤسسة المعرض اللبناني

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الوكيل الاخباري - افتتح العبدلي معرض الفنون والحرف اللبنانية الصيفي في نسخته للعام الجاري 2024، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والضيوف والزوار، بالتعاون مع مؤسسة المعرض اللبناني وبتنظيم من رئيستها سيرين أبو غزالة.

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ويهدف المعرض الذي يستمر حتى الثامن من شهر حزيران الجاري، والذي يحتضن العبدلي فعالياته في الهواء الطلق في منطقة الأعمال للعام الثاني على التوالي، لعرض أعمال الفنانين اللبنانيين والأردنيين وإبراز إبداعاتهم، وتجسيد صورة من صور التعاون والتبادل في الخبرات والثقافات بين الشعبين اللبناني والأردني.


ويأتي المعرض كشاهد على نجاح التجارب التي يقدمها العبدلي لزواره، والتي يرسي معها اتجاهات جديدة في الفن والترفيه والتسوق؛ حيث كان العبدلي قد قدم المعرض في صيف العام الماضي بعيداً عن القاعات المغلقة لأول مرة في المملكة، وذلك بلمسة حيوية، وهي السمة التي يتميز بها العبدلي، باعتباره مقصداً حضارياً نابضاً بالحياة، ومنصة للحراك الفني والثقافي والإبداعي، كجزء من برامجه.


ويجمع المعرض لهذا العام نحو 50من المصممين والحرفيين الذين يعرضون منتجاتهم الإبداعية والفنية في مجال الأزياء الصيفية، والإكسسوارات المنزلية، والمجوهرات، وغيرها لا سيما الحرف اليدوية، مما يتيح للمواطنين والمقيمين والسياح الذي يستقبل العبدلي منهم 21 مليون زائر بمعدل سنوي، الفرصة للاطلاع على إبداعات الموهوبين اللبنانيين والأردنيين، والاستمتاع بأوقات نوعية.

 

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