"المركزية تويوتا" ترعى نجم سباقات الدرِفت مؤيد مروان وتضمه لعائلة فريق تويوتا جازو للسباقات

الوكيل الإخباري - أعلنت "المركزية تويوتا" عن توقيعها مؤخرًا عقد رعاية لمدة عامٍ واحد مع نجم سباقات الدرِفت الموهوب مؤيد مروان وضمه لفريق تويوتا جازو للسباقات في الأردن؛ حرصًا منها على تعزيز الفريق بأهم وأفضل المواهب الموجودة على ساحات السباقات في المنطقة والحفاظ على إبراز أداء سيارات تويوتا جازو وقوة تصميمها على يد أمهر السائقين ضمن مشهد سباقات السيارات العالمي.

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كان مؤيد مروان قد تمكّن من إحراز المركز الأول في النهائي الوطني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" بعد منافسات شرسة جمعت 20 من نخبة سائقي الدرِفت في ساحة رالي الأردن؛ إذ أبهر مؤيّد لجنة التحكيم بأدائه المتميّز والهجومي على متن سيارة تويوتا جي تي 86 وتفوقه في الجولات الثلاث ليصل إلى المرحلة الختامية ويمثل المملكة الأردنية الهاشمية في النهائيات العالميّة للبطولة، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة مطلع كانون الأول المقبل.



وقع اختيار مؤيد مروان على سيارة تويوتا جي تي 86 الرياضية الأيقونية؛ لتميّزها بالأداء الديناميكي والقدرة على المناورة الدقيقة، بفضل محرّكها التيربو الأحادي من نوع 2JZ-GTE بقوة 700 حصان ونظام الدفع الخلفي فيها.

وتشتهر السيارة أيضًا بهيكلها المضبوط بدقة وتوزيعها المثالي للوزن وتصميمها الرياضي والديناميكي الهوائي، مما يعزز توازنها العام وخفة حركتها عند المنعطفات وقدرتها على الطريق.



يعكس هذا الإنجاز تميز مؤيد مروان ومهاراته الاستثنائية في عالم الدرِفت، فلطالما اشتهر ضمن مجتمع السباقات بموهبته في التحكم الدقيق والملحوظ بعجلة القيادة.

وتظهِر مسيرة مؤيد نحو إثبات اسمه في مشهد السباقات إصراره وشغفه تجاه الرياضة. ويُتوقَّع له أن يترك علامة مميزة في عالم رياضات السيارات، ولا سيما مع انضمامه لفريق تويوتا جازو للسباقات.



بإمكان المهتمين استكشاف التشكيلة الكاملة لسيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.