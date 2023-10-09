الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام توجّه 120 صاروخاً لأسدود وعسقلان الآن

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

شاهد لحظة سقوط صواريخ المقاومة على القدس المحتلة

الاقتصاد الإسرائيلي يتهاوى بعد عملية طوفان الأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في غزة تأوي مئات المدنيين

مصدر رسمي: لا قرار حتى الآن في الأردن بتعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

مصدر إسرائيلي: عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه

الأردن: اتخاذ إجراءات قاسية لمراقبة الرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

صحيفة أمريكية: إسرائيل ستبدأ عملية برية في غزة

الإثنين، 09-10-2023 11:20 ص

"المركزية تويوتا" ترعى نجم سباقات الدرِفت مؤيد مروان وتضمه لعائلة فريق تويوتا جازو للسباقات

_I9I2922


الوكيل الإخباري - أعلنت "المركزية تويوتا" عن توقيعها مؤخرًا عقد رعاية لمدة عامٍ واحد مع نجم سباقات الدرِفت الموهوب مؤيد مروان وضمه لفريق تويوتا جازو للسباقات في الأردن؛ حرصًا منها على تعزيز الفريق بأهم وأفضل المواهب الموجودة على ساحات السباقات في المنطقة والحفاظ على إبراز أداء سيارات تويوتا جازو وقوة تصميمها على يد أمهر السائقين ضمن مشهد سباقات السيارات العالمي.

اضافة اعلان


كان مؤيد مروان قد تمكّن من إحراز المركز الأول في النهائي الوطني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" بعد منافسات شرسة جمعت 20 من نخبة سائقي الدرِفت في ساحة رالي الأردن؛ إذ أبهر مؤيّد لجنة التحكيم بأدائه المتميّز والهجومي على متن سيارة تويوتا جي تي 86 وتفوقه في الجولات الثلاث ليصل إلى المرحلة الختامية ويمثل المملكة الأردنية الهاشمية في النهائيات العالميّة للبطولة، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة مطلع كانون الأول المقبل.


وقع اختيار مؤيد مروان على سيارة تويوتا جي تي 86 الرياضية الأيقونية؛ لتميّزها بالأداء الديناميكي والقدرة على المناورة الدقيقة، بفضل محرّكها التيربو الأحادي من نوع 2JZ-GTE بقوة 700 حصان ونظام الدفع الخلفي فيها.

وتشتهر السيارة أيضًا بهيكلها المضبوط بدقة وتوزيعها المثالي للوزن وتصميمها الرياضي والديناميكي الهوائي، مما يعزز توازنها العام وخفة حركتها عند المنعطفات وقدرتها على الطريق.


يعكس هذا الإنجاز تميز مؤيد مروان ومهاراته الاستثنائية في عالم الدرِفت، فلطالما اشتهر ضمن مجتمع السباقات بموهبته في التحكم الدقيق والملحوظ بعجلة القيادة.

وتظهِر مسيرة مؤيد نحو إثبات اسمه في مشهد السباقات إصراره وشغفه تجاه الرياضة. ويُتوقَّع له أن يترك علامة مميزة في عالم رياضات السيارات، ولا سيما مع انضمامه لفريق تويوتا جازو للسباقات.


بإمكان المهتمين استكشاف التشكيلة الكاملة لسيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Samsung Announces Open Innovation Initiative With Leading Universities and Academic Hospitals to Build Digital Health Ecosystem

سامسونج تُطلق مبادرة الابتكار المفتوح بالتعاون مع الجامعات الرائدة والمستشفيات الأكاديمية لبناء منظومة صحيّة رقميّة

IMG_7055

فندق الريتز – كارلتون عمّان يعين أندريا كونتي مديراً للطعام والشراب

WhatsApp Image 2023-10-08 at 9.50.32 AM

بنك الإسكان يطلق خدمة "تأمين السفر" لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.13.30 PM

عروض حصرية من الأردنية للطيران من الشارقة إلى عمان

Arab-bank-logo

البنك العربي "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" للعام 2023

WhatsApp Image 2023-10-07 at 11.46.54 AM

إطلاق الحملة الإعلامية " شغلَـِك بنفس المكان"

أخبار متعلقة
Capture

24 سائقًا من 12 بلدًا يحجزون مقاعدهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

TMC BEV Event

الطريق نحو الحياد الكربوني... نهج تويوتا متعدد المسارات للتنقل المستدام

Toyota Cultivates Strawberries - 2

"تويوتا" تزرع الفراولة والطماطم الكرزية لدعم مبادرات مواجهة التغيُّر المناخي