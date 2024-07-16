"المركزية تويوتا" تطلق سيارة لاند كروزر برادو الجديدة كليًا في الأردن بمزايا استثنائية وألوان مذهلة

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الوكيل الإخباري - أطلقت "المركزية تويوتا" سيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا لعملائها في الأردن، والتي تجسّد إرثًا عريقًا من التميز يمتد لأكثر من 7 عقود في أكثر من 190 دولة، وتوفر إمكاناتٍ استثنائية للقيادة توائم احتياجات السائقين في المنطقة.صُمِّمت سيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا بالاعتماد على منصة الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا (GA-F) والتي توفّر صلابة إضافية للإطار بنسبة 50% وتزيد الصلابة الكلية للهيكل بنسبة 30%، مما يضمن للسائق تحكمًا فائقًا وقيادة مريحة وثابتة على الطرقات المعبدة والوعرة.ومن أجل الارتقاء بتجربة القيادة، أضافت سيارة تويوتا لاند كروزر برادو مجموعة جديدة من أنظمة الدفع التي تجمع الأداء القوي مع الكفاءة في المحافظة على البيئة؛ إذ تتوفّر السيارة بمحرك بنزين توربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر (قوة 267 حصانًا وعزم 430 نيوتن-متر)، وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا بأنظمة دعم تجعلها من أكثر سيارات الدفع الرباعي تطورًا على المستوى التقني، وأكثرها أمانًا ومتعة وسهولة في الاستخدام في المنطقة؛ من أهمها: نظام القفل التفاضلي الخلفي الذي يوفر قدرات محسنة للقيادة على الطرقات الوعرة، والنظام المميز الذي يتيح للإطارات القدرة على سرعة الدوران وبالتالي إمكانية التعامل مع التضاريس الصعبة.تمتلك سيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا أيضًا ثلاثة أنماط قيادة مختلفة، منها النمط التلقائي (AUTO) الجديد الذي يعزز قدرات نظام اختيار أوضاع التضاريس المتعددة مما يتيح للسائق القيادة على مختلف الأسطح الرملية أو الصخرية أو حتى الطينية، فضلًا عن وظائف التحكم في الانزلاق والمساعدة على الانعطاف، بشكل يعزز السيطرة والتحكم بالسيارة على الطرقات الوعرة.تملك سيارة تويوتا لاند كروزر برادو أيضًا نظام مراقبة التضاريس المتعددة ثلاثي الأبعاد (3D-MTM)، الذي يضم أربع كاميرات تساعد السائق في استطلاع البيئة المحيطة بالسيارة وتقييمها مما يعزز القدرة على المناورة عند السرعات المنخفضة بشكل آمن وثقةٍ عالية، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على عرض ثلاثي الأبعاد لأسفل السيارة.وعلى مستوى تقنيٍ آخر، تتجهز سيارة تويوتا لاند كروزر برادو بنظام التوجيه المعزز آليًا (EPS)؛ الذي يقلل احتمال فقدان السيطرة على التوجيه أثناء القيادة على الطرقات الوعرة، ونظام المساعدة على تتبع المسار، وآلية فصل نظام مساعد الثبات (SDM) الذي يضمن راحة أعلى أثناء القيادة على الطرقات الوعرة، وتحكمًا أكبر على الطرقات المعبدة.تمتاز سيارة تويوتا لاند كروزر برادو بمظهرٍ فخم وعريض وجناح خلفي يتسم بالجرأة، مع تصميم مبتكر للواجهة الأمامية يتميز بزوايا المصد القابلة للاستبدال والمصابيح المرتفعة والقريبة من وسط السيارة، ما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات ويمنحها مظهرًا أخاذًا. من جهة أخرى، صُمِم غطاء محرك السيارة بعناية لتحقيق أفضل رؤية أمامية وجانبية ممكنة للسائقين، في حين صُمِّمت زوايا الجزء الأمامي والخلفي لتعزز القدرة على المناورة.أما المقصورة الداخلية، فتجمع فيها سيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا السلامة والمتانة والتصميم المريح؛ إذ تتميز بأزرار تحكم موحدة سهلة الاستخدام، وتضم وسادات للركبة على جانبي مقعد السائق للحفاظ على الوضعية المثلى على الطرقات الوعرة، بالإضافة إلى مسند اليد المخصص لتشغيل الشاشة بثبات. وتأتي السيارة مجهزة بمجموعة من الميزات المتقدمة؛ والتي تضم الشاحن اللاسلكي، وشاشة الوسائط المتعددة مقاس 12.3 بوصة التي تعمل باللمس وتُوفّر تجربة تفاعلية ثرية تتوافق مع نظامَيْ أجهزة الهواتف الذكية أبل كار بلاي Apple CarPlay® وأندرويد أوتوAndroid Auto™ ، وشاشة عدادات ملونة كاملة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD)، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوت محيطي مكون من 10 مكبرات صوت، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للضبط كهربائيًا، ومقاعد قابلة للإمالة والطي في الصف الثاني، ومقاعد قابلة للطي بشكلٍ مسطحٍ بالكامل في الصف الثالث.وكما جميع طرازات تويوتا، تضع سيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا السلامة في مقدمة أولوياته، فهي مجهزة بنظام تقنيات السلامة المتقدمة "تويوتا سيفتي سينس" المتطور، بما يشمل نظام الأمان قبل التصادم (PCS) المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع، ونظام منع التسارع الذي يتفاعل مع الاستخدام المفاجئ للصمام الخانق (Throttle) أثناء القيادة بسرعة منخفضة، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) المزود بقدراتٍ وميزاتٍ جديدةٍ؛ مثل الكشف المبكر عن السيارات في الأمام وتخفيض السرعة عند المنعطفات، بالإضافة إلى نظام تتبع المسار (LTA)، ونظام الإضاءة العالي التكيفي (AHS).وتتميز سيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا بمجموعة شاملة من مزايا السلامة لحماية ركابها؛ من أهمها: ثماني وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) بما في ذلك الستائرية الجانبية للصفوف الثلاثة، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام منع الانزلاق النشط (ATRAC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS) مع مساعد الفرامل (BA)، ونظام الفرامل المساعدة عند الاصطفاف (PKSB)، وحساس رصد النقطة العمياء (BSM)، ونظام مراقبة التضاريس المتعددة (MTM)؛ الذي يتضمن نظام شاشة الرؤية البانورامية (PVM)، ونظام مساعدة للخروج الآمن (SEA)، ونظام المساعدة في هبوط المرتفعات (DAC)، ونظام تنبيه ضغط نفخ الإطارات (TPWS)، فضلًا عن 8 أجهزة استشعار على المصدين الأمامي والخلفي للمساعدة في ركن السيارة.تتوفر هذه السيارة الرائعة في الأردن بعدة طرازات، هي: لاند كروزر برادو المتعددة الفئة الأساسية، ولاند كروزر برادو المتعددة الفئة المتوسطة، ولاند كروزر برادو المتعددة الفئة العالية. وتأتي بألوان خارجية مذهلة، هي: الأبيض الفائق، والأبيض البلاتيني اللؤلؤي، والرمادي الداكن، والأسود، والأسود المعدني "أتيتيود"، والبرونزي المعدني الرائد. أما المقصورة الداخلية، فتأتي بخيارين هما: الشاتو أو الأسود.ويأتي طراز لاند كروزر برادو المتعددة الفئة العالية - الإصدار الأول بألوان الأبيض الفائق، والبرونزي المعدني الرائد، والرملي، والأزرق الدخاني، في حين يتوفر طراز لاند كروزر برادو للمغامرة الفئة العالية (لونين)، باللونين الرملي مع الرمادي الفاتح، والأزرق الدخاني مع الرمادي الفاتح. أما المقصورة الداخلية، فتأتي بخيارين هما: الأسود أو الكستنائي.وفيما يتعلق بطراز لاند كروزر برادو للمغامرة الفئة العالية (لون موحد)، فإنه يتألق بألوان الأبيض الفائق، والأبيض البلاتيني اللؤلؤي، والرمادي الداكن، والأسود، والأسود المعدني "أتيتيود"، والبرونزي المعدني الرائد، والرملي، والأزرق الدخاني. أما طراز لاند كروزر برادو للمغامرة الفئة العالية - الإصدار الأول، فيأتي بألوان الأبيض البلاتيني اللؤلؤي، والبرونزي المعدني الرائد، والرملي، والأزرق الدخاني. وتأتي المقصورة الداخلية لكلا الطرازيْن بخيارين هما: الأسود أو الكستنائي.توفّر "المركزية تويوتا" أفضل خدمات ما بعد البيع بما يشمل خدمات الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، وقطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة، وأجهزة تفقّد بطاريات الهايبرد، ومُلحقات السيارات، فضلًا عن إمكانية استبدال السيارات الحالية -مهما كان نوعها- بأخرى حديثة من تويوتا، وتوفير قسم السيارات المستعملة المضمونة من المركزية.بإمكان المهتمين زيارة معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة للتعرف إلى هذه السيارة المميزة، أو التواصل عبر الرقم: 065508080 لمعرفة المزيد عنها أو عن سيارات تويوتا الأخرى. وللبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.