"المركزية لكزس" تطلق لكزس NX الجديدة كليًا في الأردن

الوكيل الاخباري - كشفت "المركزية لكزس" عن وصول سيارة لكزس NX الجديدة كليًا إلى معرضها، موفرة لمحبي السيارات في مختلف أنحاء الأردن الجيل الثاني من فئة سيارات الـ "كروس-أوفر" الفاخرة متوسطة الحجم التي تجمع بين الأداء القوي، وأنظمة السلامة الشاملة، والتقنيات المحسّنة، والكفاءة الأفضل في استهلاك الوقود، والراحة الاستثنائية، والتصميم العصري.

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وتضم سيارة لكزس NX الجديدة كليًا محركًا هجينًا "هايبرد" سعة 2.5 لتر ويولّد قوة 240 حصانًا، وهو مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 6 سرعات.

وتتيح المقصورة الداخلية الجذابة للسائقين والركاب الاستمتاع بمجموعة من الميزات المتقدمة لتجربة راقية. ويشمل ذلك شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، تُستخدَم لأول مرة في سيارات لكزس، وتتكامل مع أنظمة أجهزة الهواتف الذكية عبر نظامَيْ "أبل كاربلاي" Apple CarPlay® و"أندرويد أوتو" Android Auto™، وشاشة عرض ملونة متعددة المعلومات (MID) مقاس 7 بوصات وسط لوحة العدادات، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى نظام تكييف لكزس الأوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة وضمان ضبط درجة حرارة المقصورة بدقة تناسب كل راكب.



وتشتمل السيارة كذلك على نظام الدخول الذكي مع تقنية تشغيل السيارة بضغطة زر، بالإضافة إلى نظام صوتي من "مارك ليفينسون" مُكوَّن من 17 مكبر صوت ويعمل بتقنية "كلاري فاي" Clari-Fi 2.0، مع سقفٍ بانوراميٍ مزودٍ بلوحٍ زجاجيٍ منزلقٍ متحركٍ في الجزء الأمامي منها، فضلًا عن الجزء الخلفي الممتد لتوفير مزيد من الضوء لركاب المقاعد الخلفية. وتأتي السيارة بمقعدٍ للسائق قابلٍ للتعديل كهربائيًا بثمانية أوضاع، إلى جانب مساحةٍ واسعةٍ للأمتعة يمكن الاستفادة منها عبر طي المقاعد الخلفية التي ينفصل فيها مسند الظهر إلى قسمين بنسبة 60:40. وعلاوةً على ذلك، توفر سيارة لكزس NX الجديدة كليًا المزيد من الملاءمة مع خاصية فتح أو إغلاق صندوق الأمتعة تلقائيًا ودون استخدام اليدين في حال انشغالهما بحمل أي أغراض، إذ يتم ذلك بمجرد تحريك القدم بالقرب من المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفي.



وكما هو الحال في جميع طرازات لكزس، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة لكزس NX الجديدة كليًا. فيُمكِن للسائقين الاستمتاع بالطمأنينة وراحة البال من خلال "نظام لكزس للسلامة بلاس+"، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم (PCS) المزود بقدراتٍ وميزاتٍ جديدةٍ تتضمن نطاق رصد واكتشاف أوسع، ونظام مساعد الكبح الطارئ التلقائي (AEB)، ونظام مساعد التوجيه الطارئ (ESA)، وخاصية رصد المشاة في ضوء النهار (DPD). ويشتمل النظام أيضًا على نظام تثبيت السرعة الراداري (DRCC) على جميع السرعات، مع ميزتين جديدتين؛ الأولى هي نظام التحكم بإشارات الانعطاف (TSC) الذي يجعل التجاوز على الطرق السريعة أكثر أمانًا وسلاسةً من خلال زيادة مبدئية في التسارع حال قيام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف. أما الميزة الثانية، فهي نظام خفض السرعة على المنعطفات (RSR) الذي يَحدُّ من سرعة السيارة عند دخولها المنعطف ويوفر تسارعًا إضافيًا عند الخروج منه. ويستفيد السائقون كذلك من نظام تتبع المسار (LTA)، ونظام الحفاظ على المسار (LDA)، ونظام مُساعد السائق المتطور (ADAS)، ونظام الإضاءة العالي المتكيف (AHB).



وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر السيارة بنظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA) الجديد والأول من نوعه في العالم، والذي يساعد في منع وقوع الحوادث ويعمل بالتزامن مع نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM)، كما يعتمد على نظام قفل الأبواب الإلكتروني e-latch الذي يُستخدَم لأول مرة في سيارات لكزس. ويعمل هذا النظام من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف السيارة، إذ يقوم تلقائيًا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك تلافيًا للاصطدام.

وعلاوةً على ذلك، تأتي السيارة مزودةً بمجموعةٍ من مزايا السلامة الشاملة التي تُؤمِّن أقصى درجات الحماية للركاب، على غرار 3 وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ونظام التحكم بثبات السيارة (VSC)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD)، ونظام مساعد الكبح (BA)، ونظام مراقبة صف السيارة (PAM)، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام مساعد الانعطاف النشط (ACA)، ونظام التحكم في بدء القيادة (DSC)، ونظام شاشة الرؤية البانورامية (PVM)، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HAC)، وغيرها من الأنظمة.



ترحب "المركزية لكزس" بالجميع في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد حول سيارة لكزس NX الجديدة كليًا، أو عبر الاتصال بالرقم: 06-5508055.