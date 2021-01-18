المصفاة: تلبية كافة الطلبات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي خلال المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية على قدرتها الكاملة لتوفير كافة الطلبات التي تصل اليها اليوم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز المنزلي.



ولفتت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، ان وحداتها العاملة في موقعها بالزرقاء تعمل بوتيرة عالية لتوفير كميات كافية لاحتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، تزامنا مع المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة حاليا.



ونوهت الى ان محطات تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي الثلاث التابعة للشركة في عمان والزرقاء واربد تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية بحجم يصل الى 250 ألف أسطوانة يوميا منعا من حدوث أي نقص بأسطوانات الغاز المنزلي في الأسواق.



وأشارت الشركة الى انه تم تعبئة (2253355) أسطوانة غاز بمحطات تعبئة الغاز الثلاث منذ بداية شهر كانون الثاني الحالي ولغاية تاريخه في حين بلغت كميات المشتقات النفطية الأخرى المحملة من موقع الشركة في الزرقاء لنفس الفترة (60588) طن.



ودعت الشركة الاخوة المواطنين الى الالتزام باتباع إرشادات التعامل الآمن مع أسطوانات الغاز المنزلية من خلال فحص 'الجلدة' بين الصمام والمنظم عند تبديل الأسطوانة في كل مرة، بالإضافة لمشبك التثبيت والمرابط والخرطوم، محذرة من استخدام أي مصدر للهب للتأكد من عدم وجود تسريب في الأسطوانة، والاستعاضة عنه بالماء والصابون.



ويشار الى ان الشركة نشرت رقم الخط الساخن لشكاوى الغاز عبر الرقم 064141741، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

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