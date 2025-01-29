بنك الأردن يجدد شراكته مع تكية أم علي ويدعم برامجها للإطعام والكفالات السنوية لعام 2025

الوكيل الإخباري- جدّد بنك الأردن اتفاقية الدعم الاستراتيجي التي تجمعه بتكية أم علي للعام الحالي 2025، في خطوة يواصل معها التزامه المستمر بدعم جهودها ومساندتها في تحقيق هدفها الرامي للقضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

اضافة اعلان



وتم توقيع الاتفاقية التي تعكس حرص الطرفين على دعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع وتلبية احتياجاتها التغذوية، بما يساهم في تحقيق صحة مستدامة وعيش كريم، بحضور مدير عام بنك الأردن، صالح حمّاد، ومدير تكية أم علي، سامر بلقر، بمشاركة عدد من مسؤولي وموظفي كلا الطرفين.



وبموجب الاتفاقية المجددة، يواصل بنك الأردن خلال العام 2025 دعمه لبرنامج كفالات الأسر الذي تنفذه تكية أم علي ضمن برامجها التي تستهدف غايات الإطعام؛ حيث يتكفل بتوفير المواد الغذائية الأساسية عبر طرود شهرية توزع على مدار العام على عدد من الأسر العفيفة التي يكافح أفرادها لتوفير قوت يومهم، بالتركيز على المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والأرامل، والمصابين بأمراض مستعصية.



ويجسد بنك الأردن مع هذا الدعم دوره التنموي المسؤول، الذي يعكس عبره فلسفته الإنسانية ونهجه الاستراتيجي في إدارة الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والمجتمعية والبيئية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات التي لا يدخر جهداً للامتثال لها، والتي يعمل من خلالها على مواءمة الاحتياجات المحلية بما يتناغم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للوصول لمستقبل أفضل، مع تركيز كبير على تمكين الأفراد وتحسين ظروفهم عبر خدماته ونشاطاته التي تتجاوز المجال المصرفي، والتي يعزز معها مسيرة عطائه الممتد لأكثر من ستة عقود.