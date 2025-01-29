بنك الأردن يجدد شراكته مع تكية أم علي ويدعم برامجها للإطعام والكفالات السنوية لعام 2025

وتم توقيع الاتفاقية التي تعكس حرص الطرفين على دعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع وتلبية احتياجاتها التغذوية، بما يساهم في تحقيق صحة مستدامة وعيش كريم، بحضور مدير عام بنك الأردن، صالح حمّاد، ومدير تكية أم علي، سامر بلقر، بمشاركة عدد من مسؤولي وموظفي كلا الطرفين.
وبموجب الاتفاقية المجددة، يواصل بنك الأردن خلال العام 2025 دعمه لبرنامج كفالات الأسر الذي تنفذه تكية أم علي ضمن برامجها التي تستهدف غايات الإطعام؛ حيث يتكفل بتوفير المواد الغذائية الأساسية عبر طرود شهرية توزع على مدار العام على عدد من الأسر العفيفة التي يكافح أفرادها لتوفير قوت يومهم، بالتركيز على المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والأرامل، والمصابين بأمراض مستعصية.
ويجسد بنك الأردن مع هذا الدعم دوره التنموي المسؤول، الذي يعكس عبره فلسفته الإنسانية ونهجه الاستراتيجي في إدارة الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والمجتمعية والبيئية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات التي لا يدخر جهداً للامتثال لها، والتي يعمل من خلالها على مواءمة الاحتياجات المحلية بما يتناغم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للوصول لمستقبل أفضل، مع تركيز كبير على تمكين الأفراد وتحسين ظروفهم عبر خدماته ونشاطاته التي تتجاوز المجال المصرفي، والتي يعزز معها مسيرة عطائه الممتد لأكثر من ستة عقود.
وتبرز أهمية هذه المبادرة المتواصلة عاماً بعد عام من البنك، بالنظر إلى نطاق عمل تكية أم علي الذي يشمل تقديم الدعم الغذائي المستدام لنحو 20,000 أسرة شهرياً تعيش تحت خط الفقر الغذائي الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.
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