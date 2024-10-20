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بنك الأردن يحصد جائزة أفضل بنك في التمرين الوطني للأمن السيبراني للمؤسسات المالية لعام 2024

بنك الأردن
بنك الأردن
الأحد، 20-10-2024 12:31 م

الوكيل الإخباري-   حقق بنك الأردن إنجازاً تقنياً بارزاً في الأمن السيبراني بحصوله على جائزة أفضل بنك في التمرين الوطني للأمن السيبراني للمؤسسات المالية لعام 2024، الذي أقيم بتنظيم من البنك المركزي الأردني تحت رعاية نائب محافظه، الدكتور خلدون الوشاح، مرسخاً مكانته كأحد أكثر البنوك أماناً في القطاع المصرفي الأردني، بعد أن حل في المركز الثاني في مسابقة محاكاة الهجوم السيبراني.

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وشارك بنك الأردن في المسابقة من خلال دائرة أمن المعلومات لديه، مظهرةً قدرة كبيرة في الاستجابة السريعة والتعامل الفعال مع التهديدات والهجمات الإلكترونية الافتراضية التي شملتها المسابقة، مع كفاء عالية في التصدي لها.


وتأتي هذه الجائزة تقديراً لبنك الأردن على التزامه وجهوده بتعزيز أمن المعلومات عبر تبني وتطبيق أحدث تقنيات وأعلى معايير الحماية السيبرانية، لضمان حماية بيانات العملاء والعمليات المصرفية، كجزء من استراتيجيته الشاملة لتعزيز الابتكار وحماية البيانات. هذا ويجسد فوز البنك في المسابقة، أهم مزاياه التنافسية المتمثلة بكوادره المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يؤكد على حرصه المتواصل على تطوير خبرات موظفيه لمواكبة التحديات التكنولوجية الناشئة، وضمان استمرارية العمليات المصرفية بأعلى مستويات الأمان والموثوقية.


ويذكر أن المسابقة التي شهدت مشاركة مختلف المؤسسات المالية الأردنية، والتي تعتبر حدثاً سنوياً يهدف لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، قد تضمنت مجموعة من التحديات السيبرانية الافتراضية المستوحاة من الواقع، لاختبار جاهزية المؤسسات المشاركة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وقياس قدرة فرق أمن المعلومات على التعامل مع السيناريوهات المعقدة للهجمات السيبرانية.

 
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