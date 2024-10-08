بنك الإسكان الراعي الفضي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية في الأردن

وجاءت هذه الرعاية انطلاقاً من التزام البنك المتواصل بدعم الفعاليات الاقتصادية التي تساهم بتعزيز مكانة الأردن كمركز مالي وكمنصة فاعلة لاستضافة هذه الفعاليات، وتعزيزاً لدور البنك المحوري في رفع كفاءة واستقرار الأسواق المالية وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين والمستفيدين، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي.
ويخصص بنك الإسكان خدمات وحلول وأدوات داعمة للأسواق المالية، ومنها: خدمات الوساطة المالية، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستشارات المالية، فضلاً عن توفر التمويل والقروض للشركات والأفراد لدعم المشاريع والاستثمارات في الأسواق والأوراق المالية، إلى جانب خدمات التحوط وإدارة المخاطر، وخدمات تسوية المعاملات المالية، وغيرها.
ويشار إلى أن المؤتمر ناقش عبر فعالياته المتنوعة، مجموعة من المواضيع الهامة التي ترتبط بمستقبل صناعة الأسواق المالية. ويذكر أن جمعية المتداولين بالأسواق المالية (الأردن)، والتي تأسست في عام 1993، هي منظمة غير ربحية تهدف لتعزيز المهارات والمعايير المهنية لأعضائها في الأردن، إلى جانب تطوير الأسواق المالية المحلية، كما أنها تعتبر جزءاً من جمعية الأسواق المالية الدولية والاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالي.
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