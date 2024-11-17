بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس بالتعاون مع إنجاز في فرع Iskan Young

وجاءت هذه المبادرة التزاماً من بنك الإسكان ببناء جيل واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات بشأن مساراته المهنية المستقبلية. وينسجم تنظيم الفعالية مع برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يركز على تمكين الشباب ودعم قطاع التعليم والتدريب، وذلك بالشراكة المستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
وخلال الفعالية، أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع عن قرب على العمليات المصرفية المتنوعة وآلية تنفيذها، إلى جانب التعرف إلى مهام موظفي البنك اليومية، مما منح الطلاب تصوراً أوضح حول طبيعة العمل المصرفي ومتطلباته وأدوار الأقسام المختلفة.
وتعتبر هذه الفعالية امتداداً لمبادرات عديدة نفذها ودعمها بنك الإسكان لتعزيز معارف ومهارات الشباب. ويشار إلى أن برنامج "اليوم الوظيفي في القطاع المالي" يعتبر من الأنشطة الداعمة لمنهاج الثقافة المالية في المدارس، والذي تنفذه مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في الأردن، بهدف زيادة ارتباط الطلبة بسوق العمل المصرفي ورفع وعيهم بالتخصصات والوظائف المتاحة ضمنه وبأهميتها
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن
-
"الأردنية للطيران” تقدم عروضاً خاصة للسفر إلى القاهرة بخصومات تصل إلى 50%
-
زين راعي الاتصالات الحصري لرالي باها - الأردن
-
التحول الرقمي والإنساني: رحلة الاتصال المؤسسي في الأردن خلال عام 2024 وما بعده
-
بنك الاتحاد يختتم النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل
-
كابيتال بنك يدعم جمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية
-
زين تُجدّد شراكتها الاستراتيجية مع متحف الأطفال الأردن للعام الـ17 على التوالي
-
معمول التمر، حلوى تراثية بنكهة عصرية - الأخوين زلاطيمو